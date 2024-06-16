Радник Байдена: Путін міг попросити КНР не їхати на Саміт миру

Джейк Салліван вважає, що інші країни повинні звернути увагу на такі дії китайської сторони

Джейк Салліван (Фото: DENIS BALIBOUSE / EPA)

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван припустив, що представники Китайської Народної Республіки не поїхали на Саміт миру у Швейцарії, тому що про це попросив російський диктатор Володимир Путін. Слова посадовця передає Associated Press.

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"Очевидно те, що Китаю тут немає, і я припускаю, що їх [представників] тут немає, тому що Путін попросив їх не приїжджати, і вони зобов’язали Путіна (до чого саме — не уточнюється. – Ред.)", – сказав Салліван.

Посадовець зазначив, що це "дещо говорить" про позицію КНР стосовно російсько-української війни.

Радник вважає, що інші країни повинні звернути увагу на такі дії КНР.

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2 червня Зеленський повідомив, що КНР допомагає Росії зірвати Саміт миру, відмовляючи країни брати у ньому участь.

5 червня у Пекіні відбулися політичні консультації між Україною та КНР на рівні заступників міністрів закордонних справ: українська сторона сподівалася, що участь країни у саміті могла б стати нагодою для практичного внеску у досягнення миру. Врешті-решт КНР від участі у заході відмовилася.

15 червня президент Фінляндії на Саміті миру закликав КНР вплинути на Путіна для завершення війни.

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