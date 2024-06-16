Фінляндія закликала КНР вплинути на Путіна для завершення війни

Александр Стубб заявив, що участь країн Глобального Півдня у Глобальному саміті "дає надію" щодо виходу на шлях миру

Александр Стубб (Фото: DENIS BALIBOUSE / EPA)

Китайська Народна Республіка може відіграти ключову роль у встановленні миру в Україні, заявив президент Фінляндії Александр Стубб. Про це політик зазначив під час Глобального саміту миру у Швейцарії, передає фінське медіа yle.

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"Я наполегливо закликаю Китай, що він міг би вплинути на [російського диктатора] Путіна, покласти край цій війні", – заявив Стубб.

Одночасно з КНР фінський президент наголосив на важливості участі Глобального Півдня в досягненні миру.

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Він зазначив, що у Саміті миру бере участь багато представників з Латинської Америки, Африки, Азії та, особливо, Близького Сходу.

"Це дає надію, що ми зможемо вийти на шлях миру, і я вважаю важливим, щоб це сталося за умовами України", – заявив політик.

Також Стубб звернувся до Путіна з закликом припинити війну та відкинув так звану мирну ініціативу Росії.

2 червня Зеленський повідомив, що КНР допомагає Росії зірвати Саміт миру, відмовляючи країни брати у ньому участь.

5 червня у Пекіні відбулися політичні консультації між Україною та КНР на рівні заступників міністрів закордонних справ: українська сторона сподівалася, що участь країни у саміті могла б стати нагодою для практичного внеску у досягнення миру.

Врешті-решт КНР від участі у заході відмовилася.

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