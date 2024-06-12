Сі Цзіньпін міг обіцяти Путіну неучасть у Саміті миру в обмін на конкретні поступки – нардеп

Голова комітету Верховної Ради з зовнішньої політики заявив, що продовження війни є вигідним для КНР – щоб ослабити Росію та Захід

Володимир Путін та Сі Цзіньпін (Фото: EPA)

Китайська Народна Республіка намагається уникати участі у Глобальному саміті миру тому, що підтримує Росію як стратегічного партнера, а голова КНР Сі Цзіньпін міг пообіцяти диктатору Володимиру Путіну неучасть в обмін на конкретні поступки. Про це у коментарі LIGA.net заявив нардеп від Слуги народу, голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

"Китай намагається уникати участі в саміті тому, що він підтримує Росію як свого стратегічного партнера. Ймовірно, під час останньої зустрічі с Путіним китайський очільник обіцяв Путіну не брати участі у саміті в обмін на конкретні поступки", – заявив він.

За словами нардепа, Китай має суттєвий вплив на Росію, яка стає дедалі більш залежною від нього.

Також, зазначив Мережко, Путін боїться опинитися у повній ізоляції без підтримки від КНР – це б призвело до проблем з російською економікою та військово-промисловим комплексом.

Читайте також: Саміт миру у Швейцарії. Чому не буде Байдена і де прорахувалася влада

Він вважає, що з таким впливом КНР могла б серйозно посприяти припиненню російської агресії, проте не хоче цього робити: продовження війни є вигідним для держави, оскільки це зробить Росію ще більш залежною від неї.

Також, на думку китайського керівництва, війна послаблює Захід і дає певні можливості в майбутньому для захоплення Тайваню, зауважив нардеп.

Читайте також: Байден не виключає відправлення військових США до Тайваню у разі нападу Китаю

2 червня 2024 року Зеленський повідомив, що КНР допомагає Росії зірвати Саміт миру, відмовляючи країни брати у ньому участь.

5 червня у Пекіні відбулися політичні консультації між Україною та КНР на рівні заступників міністрів закордонних справ: українська сторона сподівається, що участь країни у саміті могла б стати нагодою для практичного внеску у досягнення миру.

Станом на 10 червня близько 90 країн та організацій, половина з яких є європейськими, підтвердили участь у Глобальному саміті миру. 12 червня Радіо Свобода з'ясувало, що з цих 90 країн 15 раптово відмовилися від участі у саміті. LIGA.net надіслала інформаційні запити до МЗС та ОП.

Читайте також: Пакистан вагається щодо участі у Саміті миру. Він – найбільший стратегічний партнер Китаю