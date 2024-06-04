Байден не виключає відправлення військових США до Тайваню у разі нападу Китаю

Президент США Байден наголосив, що розгортання американських військових на Тайвані залежатиме від обставин

Джо Байден (Фото: EPA)

У США не відкидають ідею можливого розміщення своїх військових сил на Тайвані, якщо Китай здійснить вторгнення на острів. Про це повідомив американський президент Джо Байден в інтерв'ю Time.

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У Байдена запитали, чи відправлятимуть США свої війська у разі нападу Пекіну на азійський острів.

Американський лідер у відповідь зазначив, що це залежатиме від обставин.

"Я чітко дав зрозуміти Сі Цзіньпіну, що ми згодні з політикою попередніх президентів, яка полягає в тому, що ми не прагнемо незалежності для Тайваню і не будемо захищати Тайвань, якщо Китай в односторонньому порядку спробує змінити його статус", – сказав Байден.

Наразі США продовжують постачати зброю на острів та проводити консультації з партнерами щодо ситуації в регіоні, розповів він.

У відповідь на уточнювальне питання щодо розгортання американських військових у Тайвані глава США пояснив, що Вашингтон не виключає використання саме військової сили країни.

"Існує різниця між розгортанням наземних сил, військово-повітряних сил, військово-морських сил тощо", – висловився президент.

Водночас Байден відмовився відповідати, чи є вірогідність того, що військові США могли б завдати ударів по регіону із баз на Філіппінах чи Японії.

У грудні 2023 року Сі заявив Байдену, що Пекін "возз'єднає" Тайвань з материковим Китаєм, але для цього "час ще не визначений".

У березні 2024 року американський адмірал Аквіліно заявив, що Китай може бути готовим до вторгнення на Тайвань до 2027 року.

23 травня Міноборони Тайваню повідомило про військові навчання Китаю поблизу острова. У відомстві дії КНР назвали "нераціональними провокаціями".

В Associated Press писали, що військові Тайваню приведені у стан підвищеної готовності через навчання, які проводить армія КНР.

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