Байден не исключает отправки военных США на Тайвань в случае нападения Китая

Президент США Байден подчеркнул, что развертывание американских военных на Тайване будет зависеть от обстоятельств

Джо Байден (Фото: EPA)

В США не исключают идею возможного размещения собственных военных сил на Тайване, если Китай совершит вторжение на остров. Об этом сообщил американский президент Джо Байден в интервью Time.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

У Байдена спросили, будут ли США отправлять свои войска в случае нападения Пекина на азиатский остров.

Американский лидер в ответ отметил, что это будет зависеть от обстоятельств.

"Я четко дал понять Си Цзиньпину, что мы согласны с политикой предыдущих президентов, которая заключается в том, что мы не стремимся к независимости для Тайваня и не будем защищать Тайвань, если Китай в одностороннем порядке попытается изменить его статус", – сказал Байден.

Сейчас США продолжают поставлять оружие на остров и проводить консультации с партнерами по ситуации в регионе, рассказал он.

В ответ на уточняющий вопрос о развертывании американских военных в Тайване глава США объяснил, что Вашингтон не исключает использования именно военной силы страны.

"Существует разница между развертыванием наземных сил, военно-воздушных сил, военно-морских сил и т.д.", – высказался президент.

В то же время Байден отказался отвечать, есть ли вероятность того, что военные США могли нанести удары по региону с баз на Филиппинах или Японии.

В декабре 2023 года Си заявил Байдену, что Пекин "воссоединит" Тайвань с материковым Китаем, но для этого "время еще не определено".

В марте 2024 года американский адмирал Аквилино заявил, что Китай может быть готов к вторжению на Тайвань до 2027 года.

23 мая Минобороны Тайваня сообщило о военных учениях Китая вблизи острова. В ведомстве действия КНР назвали "нерациональными провокациями".

В Associated Press писали, что военные Тайваня приведены в состояние повышенной готовности из-за обучения, которые проводит армия КНР.

Читайте также: Тайвань о военных учениях Китая: Цель – запугивание, а не подготовка к нападению