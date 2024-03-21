Американський адмірал вважає, що Китай буде готовий до вторгнення на Тайвань до 2027 року

Як повідомив військовий, про це свідчить те, що Китай зміцнює свій військовий потенціал

Китайський військовий (Фото: EPA)

Китай нарощує свій військовий і ядерний арсенал у масштабах, небачених з часів Другої світової війни, і все вказує на те, що країна готується до вторгнення на Тайвань до 2027 року. Таку думку висловив керівник Індо-Тихоокеанського командування США адмірал Джон Аквіліно, цитує Bloomberg.

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За його словами, попри економічні проблеми в КНР, офіційний оборонний бюджет держави за останні роки збільшився на 16% і становить $223 млрд. Як зазначив Аквіліно, за три роки армія Китаю поповнилася понад 400 винищувачами, 20 великими військовими кораблями, а також подвоїла запаси крилатих і балістичних ракет.

"Всі ознаки вказують на те, що армія Китаю виконує директиву керівника КНР Сі Цзіньпіна щодо готовності до вторгнення на Тайвань до 2027 року", – сказав адмірал.

Також він наголосив, що китайські військові відпрацьовували різні завдання, пов’язані з операціями проти Тайваню, такі як морська та повітряна блокада.

Водночас Bloomberg, посилаючись на американську розвідку, пише, що Китай не хоче військового конфлікту навколо Тайваню, навіть якщо має намір взяти острів під свій контроль.

"Безпрецедентний рівень витрат Китаю на оборону приносить свої плоди. Китайська армія використовує сучасні системи, такі як гіперзвукова зброя та винищувачі п’ятого покоління. Вони можуть спрямувати потужність у Тихий океан за допомогою флоту з 340 кораблів, який включає новий авіаносець і атомні підводні човни з балістичними ракетами", – заявив глава комітету Палати представників у справах збройних сил Майк Роджерс.

Також, за його словами, занепокоєння викликає партнерство КНР з Росією.

29 вересня 2023 року лідер Китаю з нагоди 74-ї річниці утворення КНР заявив, що жодна сила не завадить повернути самоврядний Тайвань під контроль Китаю.

20 грудня Сі Цзіньпін заявив Байдену, що Пекін "возз'єднає" Тайвань з материковим Китаєм, але "час ще не визначений".

13 січня 2024 року повідомлялося, що на парламентських і президентських виборах на Тайвані перемогу одержала керівна Демократична прогресивна партія і кандидат від неї, який виступає за незалежність острова.

Як зазначило видання CNN, це "історична третя поспіль президентська перемога, оскільки виборці проігнорували попередження Китаю про те, що переобрання збільшить ризик конфлікту".

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