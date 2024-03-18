Китай вважає "несправедливою та невиправданою" критику за допомогу Росії: Зброю не продаємо

Ван Шитін заявив, що Китай сподівається, що "мир буде скоро відновлений і об'єктивне рішення буде знайдено швидко"

Ван Шитін (Фото: скриншот з відео)

Посол Китаю у Швейцарії Ван Шитін відкинув критику на адресу Пекіна за те, що він допомагає Росії у війні проти України. Про це він повідомив у інтерв’ю місцевому виданню NZZ.

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За його словами, КНР вважає подібну критику "невиправданою та дуже несправедливою".

"Із самого початку конфлікту Китай завжди підтримував мирні переговори", – сказав Ван.

Він зазначив, що з початку великої війни китайський правитель Сі Цзіньпін говорив з диктатором Володимиром Путіним, президентом Володимиром Зеленським, президентом США Джо Байденом, президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

"Китай активно просуває мирні переговори з самого початку кризи. Ми дуже сподіваємося, що мир незабаром буде відновлено і об'єктивне рішення буде знайдено швидко", — заявив дипломат.

Представник КНР також запевнив, що на Мюнхенській безпековій конференції в лютому міністр закордонних справ Китаю сказав своєму українському колезі Дмитру Кулебі, що його країна не продає зброю Росії.

4 березня керівники Європейської служби зовнішньої діяльності у Брюсселі зустрілися з Лі Хуеєм. Вони обговорили війну Росії проти України.

Коментуючи анонсований візит спецпредставника Китаю з питань Євразії Лі Хуея до України, голова комітету Ради із зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Мережко висловив думку, що той приїде з метою "зондування ґрунту", а також для того, щоб позиціонувати Китай миротворцем.

Під час візиту до Києва Лі показали уламки ракети з Північної Кореї, якою росіяни били по Україні.

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