Китай считает "несправедливой и неоправданной" критику за помощь России: Оружие не продаем

Ван Шитин заявил, что Китай надеется на то, что "мир будет скоро восстановлен и объективное решение будет найдено быстро"

Ван Шитин (Фото: скриншот с видео)

Посол Китая в Швейцарии Ван Шитин отверг критику в адрес Пекина за то, что он помогает России в войне против Украины. Об этом он сообщил в интервью местному изданию NZZ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, КНР считает подобную критику "неоправданной и очень несправедливой".

"С самого начала конфликта Китай всегда поддерживал мирные переговоры", — сказал Ван.

Он отметил, что с начала большой войны китайский правитель Си Цзиньпин говорил с диктатором Владимиром Путиным, президентом Владимиром Зеленским, президентом США Джо Байденом, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Китай активно продвигает мирные переговоры с самого начала кризиса. Мы очень надеемся, что мир будет скоро восстановлен и объективное решение будет найдено быстро", — заявил дипломат.

Представитель КНР также заверил, что на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале министр иностранных дел Китая сказал своему украинскому коллеге Дмитрию Кулебе, что его страна не продает оружие России.

4 марта руководители Европейской службы внешней деятельности в Брюсселе встретились с Ли Хуэем. Они обсудили войну России против Украины.

Комментируя анонсированный визит спецпредставителя Китая по вопросам Евразии Ли Хуэя в Украину, глава комитета Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Мережко высказал мнение, что тот приедет с целью "зондирования почвы", а также для того, чтобы позиционировать Китай миротворцем.

Во время визита в Киев Ли показали обломки ракеты из Северной Кореи, которой россияне били по Украине.

Читайте также: Китай назвал переговоры посланника Си Цзиньпина в Киеве "откровенными и дружескими"