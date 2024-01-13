Тайвань. Попри "попередження" Китаю, на виборах переміг прибічник незалежності острова

Лай Цинде (Фото - ЕРА, DANIEL CENG)

У суботу, 13 січня, на парламентських і президентських виборах на Тайвані перемогу одержує керівна Демократична прогресивна партія і кандидат від політсили Лай Цинде. Як зазначило видання CNN, це "історична третя поспіль президентська перемога, оскільки виборці проігнорували попередження Китаю про те, що переобрання збільшить ризик конфлікту".

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Лай Цинде, нинішній віцепрезидент Тайваню, оголосив про перемогу, тоді як обидва його головні суперники – Хоу Юї від опозиційної партії Гоміндан (дослівно – Націоналістична партія) та Ке Веньчже від Тайванської народної партії – визнали поразку.

"Я хочу подякувати тайванському народу за те, що він написав новий розділ у нашій демократії. Ми показали світові, наскільки ми цінуємо нашу демократію <…> Ми говоримо міжнародній спільноті, що між демократією та авторитаризмом ми стоятимемо на боці демократії", – заявив Лай Цинде, додавши, що він вже отримав дзвінки з привітаннями від двох своїх опонентів.

Соратницю Лая Сяо Бі-хім, яка обіймала посаду посла Тайваню в США, було обрано віцепрезиденткою.

Під час "переможної" промови офіційно результати Центрального виборчого комітету ще не були остаточно підбиті, але на той момент Лай вже набирав 41% голосів, а його основні суперники – 33% і 26%.

Демократична прогресивна партія безкомпромісно виступає за незалежність острова, тоді як опозиційні кандидати заявляли про необхідність "налагодження відносин" із Китаєм.

ДОВІДКА. Китайська Республіка (Тайвань) – визнана 17 країнами держава. До поразки від комуністичного режиму Мао Цзедуна у громадянській війні контролювала всю територію Китаю. З 1949 року контролює лише Тайвань та кілька невеликих островів. КНР вважає Тайвань своєю провінцією і заявляє про прагнення "мирного возз'єднання". Тайвань заявляє, що готовий чинити збройний опір у разі вторгнення. Тайбей користується потужною військовою та політичною підтримкою США, попри відсутність офіційних військових зв'язків, і отримує підтримку ще Японії, Австралії, Канади та країн Європи. Україна де-юре вважає Тайвань частиною КНР.

За даними NBC, Сі Цзіньпін заявив Байдену під час зустрічі в Сан-Франциско, що Пекін "возз'єднає" Тайвань з материковим Китаєм, але "час ще не визначений".

Наприкінці грудня 2023-го лідер КНР також казав, що процес "возз'єднання" Китаю та Тайваню – це "неминуча тенденція".

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