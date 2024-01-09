Збитки у $10 трлн або блокада: Bloomberg змоделював сценарії імовірного вторгнення КНР у Тайвань

На думку журналістів Bloomberg, наразі є два можливі сценарії розвитку подій в Тайвані: китайське вторгнення та річна блокада

Церемонія формування командування льотної підготовки ВПС Тайваню (Фото: EPA)

Видання Bloomberg змоделювало наслідки ймовірного вторгнення Національно-визвольної армії Китаю в Тайвань. За підрахунками видання, воно обійдеться світовій економіці у $10 трлн, що відповідає приблизно 10% світового ВВП й затьмарює удар від війни Росії проти України, пандемії COVID та світової фінансової кризи.

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Bloomberg Economics змоделював два сценарії можливого розвитку подій у Тайвані:

→ китайське вторгнення, що втягує США у локальний конфлікт;

→ блокада, що відрізає Тайвань від торгівлі з рештою світу.

Для оцінки впливу на ВВП, журналісти використовували набір моделей з урахуванням удару по постачаннях напівпровідників, перебоїв у судноплавстві у регіоні, торгових санкцій та тарифів, а також на фінансові ринки.

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Фото: Bloomberg Economics

Видання зазначило, що для головних дійових осіб, інших великих економік та світу загалом найбільшого удару завдасть відсутність напівпровідників. Також бар'єри у торгівлі та значний шок від ризику на фінансових ринках збільшують витрати.

У випадку війни:

→ економіка Тайваню буде знищена. Журналісти оцінюють удар по ВВП в 40%;

→ через розрив відносин з основними торговими партнерами та відсутність доступу до передових напівпровідників ВВП Китаю впаде на 16,7%;

→ у США, що знаходяться далі від центру подій, але, ВВП знизиться на 6,7%;

→ загалом у світі ВВП знизиться на 10,2%, причому найбільше постраждають Південна Корея, Японія та інші країни Східної Азії.

Ключове припущення у цьому сценарії полягає в тому, що США вдасться заручитися підтримкою союзників для запровадження узгоджених та жорстких економічних санкцій проти Китаю, наголосили у виданні.

Фото: Bloomberg Economics

Bloomberg також змоделював, що означатиме річна блокада Тайваню з боку материкового Китаю для світової економіки:

→ для Тайваню, невеликої відкритої економіки, яка процвітає завдяки торгівлі, ВВП у перший рік знизиться на 12,2%;

→ для Китаю, США та світу загалом ВВП у перший рік знизиться на 8,9%, 3,3% та 5% відповідно.

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Журналісти зазначили, що причина меншого впливу проти військового сценарію полягає в тому, що, хоча світова економіка, як і раніше, втрачає доступ до всіх переваг Тайваню, інші потрясіння, включно з тарифами між США та їхніми союзниками і Китаєм, порушенням азійського судноплавства та наслідками фінансового ринку, – знижують масштаб.

ДОВІДКА. Тайвань виробляє більшу частину передових у світі логічних напівпровідників, а також безліч чипів. У всьому світі 5,6% загальної доданої вартості припадає на сектори, які використовують чипи як прямі ресурси – майже $6 трлн. Загальна ринкова капіталізація 20 найбільших клієнтів гіганта виробництва мікросхем Тайванської напівпровідникової компанії становить близько $7,4 трлн. Тайванська протока – одна з найжвавіших морських шляхів у світі. Тайвань виробляє більшу частину передових у світі логічних напівпровідників, а також безліч чипів. У всьому світі 5,6% загальної доданої вартості припадає на сектори, які використовують чипи як прямі ресурси – майже $6 трлн. Загальна ринкова капіталізація 20 найбільших клієнтів гіганта виробництва мікросхем Тайванської напівпровідникової компанії становить близько $7,4 трлн. Тайванська протока – одна з найжвавіших морських шляхів у світі.

19 червня 2023 року міністр закордонних справ КНР Ван I на зустрічі з держсекретарем США Блінкеном у Пекіні заявив, що "немає місця для компромісу" щодо самоврядного Тайваню.

27 червня Тайвань заявив, що збиватиме літаки й топитиме кораблі КНР біля своїх берегів.

29 вересня лідер Китаю з нагоди 74-ї річниці утворення КНР заявив, що жодна сила не завадить повернути самоврядний Тайвань під контроль Китаю.

Під час зустрічі у Сан-Франциско президент США Байден сказав, що домовився про поновлення військових контактів із Китаєм на переговорах із Сі. Також на цій зустрічі Сі Цзіньпін сказав Байдену, що Китай не атакує Тайвань "найближчими роками".

Також у грудні у Пентагоні підтвердили, що продовжують програму модернізації та посилення ВПС Тайваню винищувачами F-16, попри складнощі через розширення зобов'язань щодо військової допомоги Україні та Ізраїлю.

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