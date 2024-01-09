Убытки в $10 трлн или блокада: Bloomberg представил сценарии вторжения КНР в Тайвань

По мнению журналистов Bloomberg, сейчас есть два возможных сценария развития событий в Тайване: китайское вторжение и годовая блокада

Церемония формирования командования летной подготовки ВВС Тайваня (Фото: EPA)

Издание Bloomberg смоделировало последствия вероятного вторжения Национально-освободительной армии Китая в Тайвань. По подсчетам издания, оно обойдется мировой экономике в $10 трлн, что соответствует примерно 10% мирового ВВП и затмевает удар от войны России против Украины, пандемии COVID и мирового финансового кризиса.

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Bloomberg Economics смоделировал два сценария возможного развития событий в Тайване:

→ китайское вторжение, втягивающее США в локальный конфликт;

→ блокада, отрезающая Тайвань от торговли с остальным миром.

Для оценки влияния на ВВП журналисты использовали набор моделей с учетом удара по поставкам полупроводников, перебоев в судоходстве в регионе, торговых санкций и тарифов, а также на финансовые рынки.

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Фото: Bloomberg Economics

Издание отметило, что для главных действующих лиц, других крупных экономик и мира в целом наибольший удар нанесет отсутствие полупроводников. Также барьеры в торговле и шок от риска на финансовых рынках увеличивают расходы.

В случае войны:

→ экономика Тайваня будет уничтожена. Журналисты оценивают удар по ВВП в 40%;

→ из-за разрыва отношений с основными торговыми партнерами и отсутствия доступа к передовым полупроводникам ВВП Китая упадет на 16,7%;

→ в США, находящихся дальше центра событий, однако, ВВП снизится на 6,7%;

→ всего в мире ВВП снизится на 10,2%, причем больше всего пострадают Южная Корея, Япония и другие страны Восточной Азии.

Ключевое предположение в этом сценарии состоит в том, что США удастся заручиться поддержкой союзников для введения согласованных и жестких экономических санкций против Китая, подчеркнули в издании.

Фото: Bloomberg Economics

Bloomberg также смоделировал, что будет означать годовая блокада Тайваня со стороны материкового Китая для мировой экономики:

→ для Тайваня, небольшой открытой экономики, процветающей благодаря торговле, ВВП в первый год снизится на 12,2%;

→ для Китая, США и мира в целом ВВП в первый год снизится на 8,9%, 3,3% и 5% соответственно.

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Журналисты отметили, что причина меньшего влияния по сравнению с военным сценарием состоит в том, что, хотя мировая экономика по-прежнему теряет доступ ко всем преимуществам Тайваня, другие потрясения, включая тарифы между США и их союзниками и Китаем, нарушение азиатского судоходства и последствия финансового рынка, – снижают масштаб.

СПРАВКА. Тайвань производит большую часть передовых в мире логических полупроводников, а также множество чипов. Во всем мире 5,6% общей добавленной стоимости приходится на сектора, которые используют чипы в качестве прямых ресурсов – почти $6 трлн. Общая рыночная капитализация 20 крупнейших клиентов гиганта производства микросхем Тайваньской полупроводниковой компании составляет около $7,4 трлн. Тайваньский пролив – один из самых оживленных морских путей в мире. Тайвань производит большую часть передовых в мире логических полупроводников, а также множество чипов. Во всем мире 5,6% общей добавленной стоимости приходится на сектора, которые используют чипы в качестве прямых ресурсов – почти $6 трлн. Общая рыночная капитализация 20 крупнейших клиентов гиганта производства микросхем Тайваньской полупроводниковой компании составляет около $7,4 трлн. Тайваньский пролив – один из самых оживленных морских путей в мире.

19 июня 2023 года министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Блинкеном в Пекине заявил, что "нет места для компромисса" в отношении самоуправляющегося Тайваня.

27 июня Тайвань заявил, что будет сбивать самолеты и топить корабли КНР у своих берегов.

29 сентября лидер Китая по случаю 74-й годовщины образования КНР заявил, что ни одна сила не помешает вернуть самоуправляющийся Тайвань под контроль Китая.

В ходе встречи в Сан-Франциско президент США Байден сказал, что договорился о возобновлении военных контактов с Китаем на переговорах с Си. Также на этой встрече Си Цзиньпин сказал Байдену, что Китай не атакует Тайвань "в ближайшие годы".

Также в декабре в Пентагоне подтвердили, что продолжают программу модернизации и усиления ВВС Тайваня истребителями F-16, несмотря на сложности из-за расширения обязательств по военной помощи Украине и Израилю.

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