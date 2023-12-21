Пентагон продовжує модернізацію F-16 для Тайваню, здано вже 136 винищувачів – Bloomberg
У Пентагоні підтвердили, що продовжують програму модернізації та посилення ВПС Тайваню винищувачами F-16, попри складнощі через розширення зобов'язань щодо військової допомоги Україні та Ізраїлю. Про це повідомляє Bloomberg.
До Пентагона було направлено листа групи американських законодавців, в якому висловлювалося занепокоєння тим, що постачання винищувачів Тайваню можуть бути відкладені через конкуруючі зобов'язання США з військової допомоги Україні та Ізраїлю.
Члени Палати представників Конгресу зазначали у листі, що затримки з модернізацією тайванських F-16 наближаються до трьох років через брак компонентів, а постачання 66 нових літаків від Lockheed Martin було відкладено "більш ніж на 15 місяців через проблеми з оновленням програмного забезпечення".
Законодавці наголошують, що США "не можуть дозволити собі надто багато обіцяти і не виконувати свої зобов'язання перед нашими найближчими друзями".
Заступник секретаря у справах ВПС у Пентагоні Ендрю Хантер у відповіді конгресменам написав, що модернізацію вже пройшли 136 тайванських F-16, а три, що залишилися, будуть готові "найближчим часом". Щодо 66 нових літаків, то їх планується постачити Тайваню до кінця 2026 року.
У листопаді повідомлялося, що при Міноборони створили спецструктуру для інтеграції багатоцільових винищувачів F-16 у загальну систему Сил оборони України.
8 грудня міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Україна у короткостроковій перспективі отримає винищувачі F-16 та продовжить їх отримувати й у довгостроковій перспективі.
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