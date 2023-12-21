Пентагон продовжує модернізацію F-16 для Тайваню, здано вже 136 винищувачів – Bloomberg

США продовжують посилення ВПС Тайваню винищувачами F-16, попри труднощі через розширення зобов'язань з військової допомоги Україні та Ізраїлю

F-16 ВПС Тайваню (Фото - Wikipedia)

У Пентагоні підтвердили, що продовжують програму модернізації та посилення ВПС Тайваню винищувачами F-16, попри складнощі через розширення зобов'язань щодо військової допомоги Україні та Ізраїлю. Про це повідомляє Bloomberg.

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До Пентагона було направлено листа групи американських законодавців, в якому висловлювалося занепокоєння тим, що постачання винищувачів Тайваню можуть бути відкладені через конкуруючі зобов'язання США з військової допомоги Україні та Ізраїлю.

Члени Палати представників Конгресу зазначали у листі, що затримки з модернізацією тайванських F-16 наближаються до трьох років через брак компонентів, а постачання 66 нових літаків від Lockheed Martin було відкладено "більш ніж на 15 місяців через проблеми з оновленням програмного забезпечення".

Законодавці наголошують, що США "не можуть дозволити собі надто багато обіцяти і не виконувати свої зобов'язання перед нашими найближчими друзями".

Заступник секретаря у справах ВПС у Пентагоні Ендрю Хантер у відповіді конгресменам написав, що модернізацію вже пройшли 136 тайванських F-16, а три, що залишилися, будуть готові "найближчим часом". Щодо 66 нових літаків, то їх планується постачити Тайваню до кінця 2026 року.

У листопаді повідомлялося, що при Міноборони створили спецструктуру для інтеграції багатоцільових винищувачів F-16 у загальну систему Сил оборони України.

8 грудня міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Україна у короткостроковій перспективі отримає винищувачі F-16 та продовжить їх отримувати й у довгостроковій перспективі.

19 червня 2023 року міністр закордонних справ КНР Ван І на зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Пекіні заявив, що "немає місця для компромісу" щодо Тайваню.

27 червня Тайвань заявив, що збиватиме літаки і топитиме кораблі КНР біля своїх берегів.

29 вересня лідер Китаю з нагоди 74-ї річниці утворення КНР заявив, що жодна сила не завадить повернути Тайвань під контроль Китаю.

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