Умєров: Скоро почнемо отримувати F-16. Є замовлення і для майбутніх ЗСУ на 2027-2030 роки

За словами міністра оборони Умєрова, обговорюються не лише винищувачі F-16 для "Сил оборони майбутнього". Перелік "дуже величезний"

Рустем Умєров (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Україна у короткостроковій перспективі отримає західні винищувачі F-16 та продовжить їх отримувати і в довгостроковій перспективі, а також "багато іншого". Про це в ефірі телемарафону заявив міністр оборони Рустем Умєров.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Ми працюємо і над інфраструктурою [для F-16], і над технічним обладнанням. Також пілоти тренуються, і технічна команда теж тренується. Короткостроково ми отримаємо F-16, середньостроково – на перспективу, для майбутнього – також робили ніби такі замовлення для майбутніх Сил оборони. Це 2027-2030 роки", – сказав Умєров.

Він наголосив, що "робота йде", і скоро Україна почне отримувати літаки.

Читайте також: Зустріч у Пентагоні. Умєров перелічив п’ять рішень і кроків для підвищення обороноздатності

Відповідаючи на запитання, чи не тільки про F-16 може йти мова в контексті замовлень для майбутніх Сил оборони, очільник відомства сказав, що обговорюються не лише ці винищувачі – "перелік дуже величезний". Він запевнив, що на передання технологій, роботу з різними платформами і системами "лімітів жодних немає".

10 листопада у Повітряних силах повідомили, що українські льотчики вже почали проходити практичне навчання на винищувачах F-16 у повітрі.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що бойові літаки не змінять хід війни – Україні передусім потрібні боєприпаси, зокрема до далекобійних систем. Речник Повітряних сил Ігнат не згодний - заявив, що вони "змінять хід війни, та змінять дуже серйозно". Він наголосив, що F-16 "певної модифікації" зможуть завдавати ударів по наземних, надводних та повітряних цілях.

Читайте також: Міноборони: Триває робота стосовно надання ЗСУ Gripen. Але є питання, пов’язані з НАТО