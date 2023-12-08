Умеров: Скоро начнем получать F-16. Есть заказы и для будущих ВСУ на 2027-2030 годы

По словам министра обороны Умерова, обсуждаются не только истребители F-16 для "Сил обороны будущего". Список "очень огромный"

Рустем Умеров (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Украина в краткосрочной перспективе получит западные истребители F-16 и продолжит их получать и в долгосрочной перспективе, а также "многое другое". Об этом в эфире телемарафона заявил министр обороны Рустем Умеров.

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"Мы работаем и над инфраструктурой [для F-16], и над техническим оборудованием. Также пилоты тренируются, и техническая команда тоже тренируется. Краткосрочно мы получим F-16, среднесрочно – на перспективу, для будущего – тоже делали такие заказы для будущих" Сил обороны. Это 2027-2030 годы", – сказал Умеров.

Он подчеркнул, что "работа идет", и скоро Украина начнет получать самолеты.

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Отвечая на вопрос, не только ли об F-16 может идти речь в контексте заказов для будущих Сил обороны, глава ведомства сказал, что обсуждаются не только эти истребители – "список очень огромный". Он заверил, что на передачу технологий, работу с разными платформами и системами "лимитов никаких нет".

10 ноября в Воздушных силах сообщили, что украинские летчики уже начали проходить практические учения на истребителях F-16 в воздухе.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что боевые самолеты не изменят ход войны – Украине прежде всего нужны боеприпасы, в частности к дальнобойным системам. Спикер Воздушных сил Игнат не согласен – заявил, что они "изменят ход войны, и изменят очень серьезно". Он подчеркнул, что F-16 "определенной модификации" смогут наносить удары по наземным, надводным и воздушным целям.

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