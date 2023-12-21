Пентагон продолжает модернизацию F-16 для Тайваня, сданы уже 136 истребителей – Bloomberg

США продолжают усиление ВВС Тайваня истребителями F-16, несмотря на сложности из-за расширения обязательств по военной помощи Украине и Израилю

F-16 ВВС Тайваня (Фото - Wikipedia)

В Пентагоне подтвердили, что продолжают программу модернизации и усиления ВВС Тайваня истребителями F-16, несмотря на сложности из-за расширения обязательств по военной помощи Украине и Израилю. Об этом сообщает Bloomberg.

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В Пентагон было направлено письмо группы американских законодателей, в котором выражалась обеспокоенность тем, что поставки истребителей Тайваню могут быть отложены из-за конкурирующих обязательств США по военной помощи Украине и Израилю.

Члены Палаты представителей Конгресса отмечали в письме, что задержки с модернизацией тайваньских F-16 приближаются к трем годам из-за нехватки компонентов, а поставка 66 новых самолетов от Lockheed Martin была отложена "более чем на 15 месяцев из-за проблем с обновлением программного обеспечения".

Законодатели подчеркивают, что США "не могут позволить себе слишком много обещать и не выполнять свои обязательства перед нашими ближайшими друзьями".

Заместитель секретаря во делам ВВС в Пентагоне Эндрю Хантер в ответе конгрессменам написал, что модернизацию уже прошли 136 тайваньских F-16, а оставшиеся три будут готовы "в ближайшее время". Что касается 66 новых самолетов, то их планируется поставить Тайваню до конца 2026 года.

В ноябре сообщалось, что при Минобороны создали спецструктуру для интеграции многоцелевых истребителей F-16 в общую систему Сил обороны Украины.

8 декабря министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина в краткосрочной перспективе получит истребители F-16 и продолжит их получать и в долгосрочной перспективе.

19 июня 2023 года министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Пекине заявил, что "нет места для компромисса" в отношении Тайваня.

27 июня Тайвань заявил, что будет сбивать самолеты и топить корабли КНР у своих берегов.

29 сентября лидер Китая по случаю 74-й годовщины образования КНР заявил, что никакая сила не помешает вернуть Тайвань под контроль Китая.

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