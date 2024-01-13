Тайвань. Несмотря на "предупреждения" Китая, на выборах победил сторонник независимости

Лай Циндэ (Фото - ЕРА, DANIEL CENG)

В субботу, 13 января, на парламентских и президентских выборах на Тайване победу одерживает правящая Демократическая прогрессивная партия и кандидат от политсилы Лай Циндэ. Как отметило издание CNN, это "историческая третья подряд президентская победа, поскольку избиратели проигнорировали предупреждение Китая о том, что переизбрание увеличит риск конфликта".

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Лай Циндэ, нынешний вице-президент Тайваня, объявил о победе, тогда как оба его главных соперника – Хоу Юи от оппозиционной партии Гоминдан (дословно – Националистическая партия) и Кэ Вэньчже от Тайваньской народной партии – признали поражение.

"Я хочу поблагодарить тайваньский народ за то, что он написал новый раздел в нашей демократии. Мы показали миру, насколько мы ценим нашу демократию <…> Мы говорим международному сообществу, что между демократией и авторитаризмом мы будем стоять на стороне демократии", – заявил Лай Циндэ, добавив, что он уже получил звонки с поздравлениями от двух своих оппонентов.

Соратница Лая Сяо Би-хим, занимавшая пост посла Тайваня в США, была избрана вице-президентом.

Во время "победной" речи официально результаты Центрального избирательного комитета еще не были окончательно подбиты, но к тому моменту Лай уже набирал 41% голосов, а его основные соперники – 33% и 26%.

Демократическая прогрессивная партия бескомпромиссно выступает за независимость острова, тогда как оппозиционные кандидаты заявляли о необходимости "налаживания отношений" с Китаем.

СПРАВКА. Китайская Республика (Тайвань) – признанное 17 странами государство. До поражения от коммунистического режима Мао Цзэдуна в гражданской войне контролировало всю территорию Китая. С 1949 года контролирует только Тайвань и несколько небольших островов. КНР считает Тайвань своей провинцией и заявляет о стремлении "мирного воссоединения". Тайвань заявляет, что готов оказывать вооруженное сопротивление в случае вторжения. Тайбэй пользуется мощной военной и политической поддержкой США, несмотря на отсутствие официальных военных связей, и получает поддержку еще Японии, Австралии, Канады и стран Европы. Украина де-юре считает Тайвань частью КНР.

По данным NBC, Си Цзиньпин заявил Байдену во время встречи в Сан-Франциско, что Пекин "воссоединит" Тайвань с материковым Китаем, но "время еще не определено".

В конце декабря 2023 года лидер КНР также говорил, что процесс "воссоединения" Китая и Тайваня – это "неизбежная тенденция".

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