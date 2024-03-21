Американский адмирал считает, что Китай будет готов к вторжению на Тайвань к 2027 году

Как сообщил военный, об этом свидетельствует то, что Китай укрепляет свой военный потенциал

Китайский военный (Фото: EPA)

Китай наращивает свой военный и ядерный арсенал в масштабах, невиданных со времен Второй мировой войны, и все указывает на то, что страна готовится к вторжению на Тайвань до 2027 года. Такое мнение высказал руководитель Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Джон Аквилино, цитирует Bloomberg.

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По его словам, несмотря на экономические проблемы в КНР, официальный оборонный бюджет государства за последние годы увеличился на 16% и составил $223 млрд. Как отметил Аквилино, за три года армия Китая пополнилась более 400 истребителями, 20 крупными военными кораблями, а также удвоила запасы крылатых и баллистических ракет.

"Все признаки указывают на то, что армия Китая выполняет директиву руководителя КНР Си Цзиньпина о готовности к вторжению на Тайвань до 2027 года", – сказал адмирал.

Также он подчеркнул, что китайские военные отрабатывали разные задачи, связанные с операциями против Тайваня, такие как морская и воздушная блокада.

В то же время Bloomberg, ссылаясь на американскую разведку, пишет, что Китай не хочет военного конфликта вокруг Тайваня, даже если намерен взять остров под свой контроль.

"Беспрецедентный уровень расходов Китая на оборону приносит свои плоды. Китайская армия использует современные системы, такие как гиперзвуковое оружие и истребители пятого поколения. Они могут направить мощность в Тихий океан с помощью флота из 340 кораблей, включающего новый авианосец и атомные подлодки с баллистическими ракетами", — заявил глава комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил Майк Роджерс.

Также, по его словам, беспокойство вызывает партнерство КНР с Россией.

29 сентября 2023 года лидер Китая по случаю 74-й годовщины образования КНР заявил, что ни одна сила не помешает вернуть Тайвань под контроль Китая.

20 декабря Си Цзиньпин заявил Байдену, что Пекин "воссоединит" Тайвань с материковым Китаем, но "время еще не определено".

13 января 2024 сообщалось, что на парламентских и президентских выборах на Тайване победу одержала руководящая Демократическая прогрессивная партия и кандидат от нее, выступающий за независимость острова.

Как отметило издание CNN, это "историческая третья подряд президентская победа, поскольку избиратели проигнорировали предупреждение Китая о том, что переизбрание увеличит риск конфликта".

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