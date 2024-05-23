КНР почала навчання навколо Тайваню як "суворе покарання за сепаратизм". Країна відповіла

Фото: EPA

Міністерство оборони Тайваню засудило військові навчання Китайської народної республіки навколо острова як "нераціональні провокації". Ті розпочалися лише через три дні після інавгурації президента Тайваню Вільяма Лая, якого офіційний Пекін назвав "сепаратистом" і "порушником спокою", передає компанія BBC.

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Навчання відбуваються навколо всього Тайваню та на контрольованих ним островах Кінмень, Мацзу, Вуцю та Доньїнь:

Мапа: Державні медіа КНР

Речник Народно-визвольної армії Китаю назвав навчання "суворим покаранням" за "сепаратистські дії".

Натомість Тайвань скерував військово-морські, повітряні й наземні сили для захисту суверенітету острова, повідомило його Міноборони.

Збройні сили КНР заявили, що навчання зосереджені на спільному морському та повітряному "патрулюванні бойової готовності", точних ударах по ключових цілях і комплексних операціях усередині та за межами острова для перевірки "спільних реальних бойових можливостей" своїх сил.

Серед іншого тайванські ЗМІ цитували військового експерта Чі Чунга: той заявив, що поточні навчання спрямовані на "імітацію повномасштабного збройного вторгнення на Тайвань".

У серпні 2022 року після історичного візиту тодішньої речниці Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі КНР провела свою першу операцію з "оточення" Тайваню, імітуючи блокаду головного острова за допомогою кораблів, літаків і ракетних ударів. Відтоді військові вторгнення у води й повітряний простір Тайваню стали майже щотижневою справою, зауважує BBC.

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"[Навчення у четвер] також є суворим покаранням за сепаратистські акти сил незалежності Тайваню та суворим застереженням від втручання і провокацій з боку зовнішніх сил", — заявили у Збройних силах КНР.

Пекін назвав нового президента Тайваню "сепаратистом" і "порушником спокою" через його попередні висловлювання на підтримку незалежності острова. КНР уже давно заявляє про Тайвань як частину своєї території, але острів вважає себе окремим від неї.

Серед іншого, у своїй інавгураційній промові президент Лай закликав КНР "припинити погрожувати Тайваню" – Пекін засудив цю промову, а міністр закордонних справ Ван Ї назвав політика "ганебним".

Після перемоги Лая на виборах у січні КНР виступила з заявою, що "Тайвань є частиною Китаю", а також неодноразово відхиляла пропозиції президента острова про переговори.

Тайвань заявив, що навчання КНР "підкреслюють мілітаристський менталітет" Пекіна – зазначили, що в останні роки "безперервне переслідування з боку китайських літаків і кораблів" завдало значної шкоди глобальному миру та стабільності.

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Офіс президента Тайваню заявив, що "прикро" бачити, що КНР "використовує односторонні військові провокації, щоб загрожувати демократії та свободі Тайваню" й додав, що військові підрозділи острова та команда з національної безпеки мають "повне розуміння ситуації".

Впродовж останнього року КНР неодноразово відпрацьовувала оточення острова винищувачами та кораблями, а за пару тижнів до інавгурації Лая Тайвань повідомив про посилення військових рейдів з боку цієї країни, зауважує ЗМІ.

Наразі маневри КНР залишаються у сірій зоні. BBC із посиланням на аналітиків пише, що тактика ведення війни в сірій зоні спрямована на послаблення супротивника впродовж тривалого періоду – і це саме те, що КНР намагається зробити з Тайванем.

Україна не визнає незалежність Тайваню і має дипломатичні взаємини з КНР.

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12 квітня 2023 року глава тайванського МЗС Джозеф Ву засудив дії Пекіна і попередив, що "вони, здається, намагаються підготуватися до війни проти Тайваню", спираючись на китайську риторику та їхні військові навчання.

29 вересня лідер КНР Сі Цзіньпін заявив, що жодна сила не завадить повернути самоврядний Тайвань під контроль країни.

16 листопада Сі сказав президенту США Байдену, що КНР не збирається атакувати Тайвань у "найближчі роки".

28 листопада речник управління уряду КНР у справах Тайваню заявив про готовність країни створити "широкий простір для возз'єднання через Тайванську протоку".

27 грудня Сі заявив, що КНР "рішуче протистоятиме кожному, хто спробує відокремити Тайвань від Китаю будь-яким способом".

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