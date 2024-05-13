Глава МЗС Тайваню: Демократії можуть стати сильнішими за Москву та Пекін, підтримуючи Україну

"Китай чітко вирішив, що він сильно зацікавлений не лише в підтримці Росії, але й у зміні геополітичного ландшафту в Європі", – сказав Джозеф Ву

Джозеф Ву (Фото: ЕРА/RITCHIE B. TONGO)

Демократії можуть збільшити свою силу проти "китайсько-російської коаліції", підтримуючи Україну. Таку думку в колонці для Foreign Affairs висловив міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Продовжуючи підтримувати Україну в її боротьбі за виживання перед обличчям російської агресії, демократії світу продемонстрували саме ту рішучість і моральну ясність, яких потребує від них і Тайвань", – написав він.

За словами дипломата, варто розуміти ступінь зв’язку між стратегічними інтересами світових демократій, а також планами Москви та Пекіна. Зокрема, міністр наголосив на співпраці Росії та Китаю у військовій сфері, про яку вже неодноразово казали США.

"Китай чітко вирішив, що він сильно зацікавлений не лише в підтримці Росії, але й у зміні геополітичного ландшафту в Європі", – сказав Джозеф.

У зв'язку з цим, вважає глава тайванського МЗС, для демократій важливо діяти узгоджено. Для цього міжнародна спільнота на чолі з США мають продовжити військову, економічну та гуманітарну допомогу Україні.

12 квітня 2023 року глава тайванського МЗС Джозеф Ву засудив дії Пекіна і попередив, що "вони, здається, намагаються підготуватися до війни проти Тайваню", спираючись на китайську риторику та їхні військові навчання.

29 вересня лідер КНР Сі Цзіньпін заявив, що жодна сила не завадить повернути самоврядний Тайвань під контроль Китаю.

16 листопада глава Китаю Сі сказав президенту США Байдену, що КНР не збирається атакувати Тайвань у "найближчі роки".

28 листопада речник управління уряду КНР у справах Тайваню заявив про готовність країни створити "широкий простір для возз'єднання через Тайванську протоку".

27 грудня Сі заявив, що КНР "рішуче протистоятиме кожному, хто спробує відокремити Тайвань від Китаю будь-яким способом".

Читайте також: Глава МЗС Тайваню: Допомога США Україні має вирішальне значення для стримування Китаю