Глава МИД Тайваня: Демократии могут стать сильнее Москвы и Пекина, поддерживая Украину
Демократии могут увеличить свою силу против "китайско-российской коалиции", поддерживая Украину. Такое мнение в колонке Foreign Affairs высказал министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву.
"Продолжая поддерживать Украину в ее борьбе за выживание перед лицом российской агрессии, демократии мира продемонстрировали именно ту решительность и моральную ясность, в которых нуждается от них и Тайвань", – написал он.
По словам дипломата, следует понимать степень связи между стратегическими интересами мировых демократий, а также планами Москвы и Пекина. В частности, министр отметил сотрудничество России и Китая в военной сфере, о котором уже неоднократно говорили США.
"Китай четко решил, что он сильно заинтересован не только в поддержке России, но и изменении геополитического ландшафта в Европе", – сказал Джозеф.
В связи с этим, считает глава тайваньского МИД, для демократий важно действовать согласованно. Для этого международное сообщество во главе с США должно продолжить военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине.
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