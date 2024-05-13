Глава МИД Тайваня: Демократии могут стать сильнее Москвы и Пекина, поддерживая Украину

"Китай четко решил, что он сильно заинтересован не только в поддержке России, но и изменении геополитического ландшафта в Европе", – сказал Джозеф Ву

Джозеф Ву (Фото: ЕРА/RITCHIE B. TONGO)

Демократии могут увеличить свою силу против "китайско-российской коалиции", поддерживая Украину. Такое мнение в колонке Foreign Affairs высказал министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву.

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"Продолжая поддерживать Украину в ее борьбе за выживание перед лицом российской агрессии, демократии мира продемонстрировали именно ту решительность и моральную ясность, в которых нуждается от них и Тайвань", – написал он.

По словам дипломата, следует понимать степень связи между стратегическими интересами мировых демократий, а также планами Москвы и Пекина. В частности, министр отметил сотрудничество России и Китая в военной сфере, о котором уже неоднократно говорили США.

"Китай четко решил, что он сильно заинтересован не только в поддержке России, но и изменении геополитического ландшафта в Европе", – сказал Джозеф.

В связи с этим, считает глава тайваньского МИД, для демократий важно действовать согласованно. Для этого международное сообщество во главе с США должно продолжить военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине.

12 апреля 2023 года глава тайваньского МИД Джозеф Ву осудил действия Пекина и предупредил, что "они, кажется, пытаются подготовиться к войне против Тайваня", опираясь на китайскую риторику и их военные учения.

29 сентября лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что ни одна сила не помешает вернуть самоуправляемый Тайвань под контроль Китая.

16 ноября глава Китая Си сказал президенту США Байдену, что КНР не собирается атаковать Тайвань в "ближайшие годы".

28 ноября спикер управления правительства КНР по делам Тайваня заявил о готовности страны создать "широкое пространство для воссоединения через Тайваньский пролив".

27 декабря Си заявил, что КНР "решительно будет противостоять каждому, кто попытается отделить Тайвань от Китая любым способом".

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