КНР начала учения вокруг Тайваня как "строгое наказание за сепаратизм". Страна ответила

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Министерство обороны Тайваня осудило военные учения Китайской народной республики вокруг острова как "нерациональные провокации". Те начались только через три дня после инаугурации президента Тайваня Уильяма Лая, которого официальный Пекин назвал "сепаратистом" и "нарушителем спокойствия", передает компания BBC.

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Учения проходят вокруг всего Тайваня и на контролируемых им островах Кинмэнь, Мацзу, Вуцу и Доньинь:

Карта: Государственные медиа КНР

Спикер Народно-освободительной армии Китая назвал учения "строгим наказаниям" за "сепаратистские действия".

Тайвань направил военно-морские, воздушные и наземные силы для защиты суверенитета острова, сообщило его Минобороны.

Вооруженные силы КНР заявили, что учения сосредоточены на совместном морском и воздушном "патрулировании боевой готовности", точных ударах по ключевым целям и комплексным операциям внутри и за пределами острова для проверки "общих реальных боевых возможностей" своих сил.

Среди прочего, тайваньские СМИ цитировали военного эксперта Чи Чунга: тот заявил, что текущие учения направлены на "имитацию полномасштабного вооруженного вторжения на Тайвань".

В августе 2022 года после исторического визита тогдашнего спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси КНР провел свою первую операцию по "окружению" Тайваня, имитируя блокаду главного острова с помощью кораблей, самолетов и ракетных ударов. С тех пор военные вторжения в воды и воздушное пространство Тайваня стали делом почти каждой недели, отмечает BBC.

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"[Учения в четверг] также являются суровым наказанием за сепаратистские акты сил независимости Тайваня и суровым предостережением от вмешательства и провокаций со стороны внешних сил", — заявили в Вооруженных силах КНР.

Пекин назвал нового президента Тайваня "сепаратистом" и "нарушителем спокойствия" из-за его предыдущих высказываний в поддержку независимости острова. КНР уже давно заявляет о Тайване как части своей территории, но остров считает себя отдельным от нее.

Среди прочего, в своей инаугурационной речи президент Лай призвал КНР "прекратить угрожать Тайваню" – Пекин осудил эту речь, а министр иностранных дел Ван И назвал политика "позорным".

После победы Лая на выборах в январе КНР выступила с заявлением, что "Тайвань является частью Китая", а также неоднократно отклоняла предложения президента острова о переговорах.

Тайвань заявил, что учения КНР "подчеркивают милитаристский менталитет" Пекина – отметили, что в последние годы "непрерывное преследование со стороны китайских самолетов и кораблей" нанесло значительный ущерб глобальному миру и стабильности.

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Офис президента Тайваня заявил, что "досадно" видеть, что КНР "использует односторонние военные провокации, чтобы угрожать демократии и свободе Тайваня" и добавил, что у военных подразделений острова и команды по национальной безопасности есть "полное понимание ситуации"

В течение последнего года КНР неоднократно отрабатывал окружение острова истребителями и кораблями, а за пару недель до инаугурации Лая Тайвань сообщил об усилении военных рейдов со стороны этой страны, отмечает СМИ.

Пока маневры КНР остаются в серой зоне. BBC со ссылкой на аналитиков пишет, что тактика ведения войны в серой зоне направлена на ослабление противника в течение длительного периода – и это именно то, что КНР пытается сделать с Тайванем.

Украина не признает независимость Тайваня и имеет дипломатические отношения с КНР.

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12 апреля 2023 года глава тайваньского МИД Джозеф Ву осудил действия Пекина и предупредил, что "они, кажется, пытаются подготовиться к войне против Тайваня", опираясь на китайскую риторику и их военные учения.

29 сентября лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что ни одна сила не помешает вернуть Тайвань под контроль страны.

16 ноября Си сказал президенту США Байдену, что КНР не собирается атаковать Тайвань в "ближайшие годы".

28 ноября спикер управления правительства КНР по делам Тайваня заявил о готовности страны создать "широкое пространство для воссоединения через Тайваньский пролив".

27 декабря Си заявил, что КНР "решительно будет противостоять каждому, кто попытается отделить Тайвань от Китая любым способом".

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