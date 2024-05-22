Белый дом отреагировал на заявление Британии о передаче китайского оружия России

Министр обороны Британии Шаппс заявил, что у разведки есть данные, что Китай предоставляет или готовится к предоставлению РФ летального оружия

Джейк Салливан (Фото: EPA)

США не располагают информацией о прямых поставках вооружения из Китая в Россию, однако Вашингтон уточнит эту информацию с британской стороной. Об этом на брифинге сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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"В 2022 году я стоял за этой трибуной и говорил о беспокойстве, что Китай может оказать России прямую летальную помощь. Мы не увидели этого в 2022 году, мы не увидели этого в 2023 году, и мы не видели этого до сих пор", – сказал Салливан.

При этом советник Белого дома напомнил, что США недавно выражали обеспокоенность тем, что Китай поставляет России ресурсы для оборонно-промышленного комплекса. Но по поводу прямых поставок вооружения речь тогда не шла.

Салливан подчеркнул, что "с нетерпением ждет" разговора с британской стороной, чтобы убедиться, что у них "общая операционная картина". Он также подчеркнул, что хотел бы понять, что имел в виду министр обороны Великобритании Грант Шапппс в своем комментарии.

Ранее глава оборонного ведомства Британии заявил, что у американской и британской разведок есть доказательства того, что Китай готовит оказание России летальной помощи для использования в войне против Украины.

"Летальная помощь сейчас поступает или будет поступать из Китая в Россию и впоследствии в Украину, и я считаю это значительным событием", – заявил он.

8 апреля 2024 года представитель МИД Китая сказала, что ее страна "не искала и не ищет" выгоды от войны в Украине, и призвала не вредить китайско-российским отношениям.

10 апреля США предупредили, что сочтут Китай ответственным, если России удастся добиться успехов в Украине на фоне углубления сотрудничества Москвы и Пекина.

В Китае отреагировали на слова об ответственности Пекина за успехи РФ в Украине, заявив, что КНР не будет воспринимать "критику или давление" из-за своих связей с Москвой.

25 апреля посол США при НАТО Смит заявила, что Китай выбрал сторону и не претендует на нейтралитет в войне РФ против Украины.

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