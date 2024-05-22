Білий дім відреагував на заяву Британії щодо передання китайської зброї Росії

Міністр оборони Британії Шаппс заявив, що розвідка має відомості, що Китай надає або готується до надання РФ летальної зброї

Джейк Салліван (Фото: EPA)

США не мають інформації щодо прямих постачань озброєння з Китаю в Росію, однак Вашингтон уточнить цю інформацію з британською стороною. Про це на брифінгу повідомив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван.

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"У 2022 році я стояв за цією трибуною і говорив про занепокоєння, що Китай може надати Росії пряму летальну допомогу. Ми не побачили цього у 2022 році, ми не побачили цього у 2023 році, і ми не бачили цього досі", – сказав Салліван.

Водночас радник Білого дому нагадав, що США нещодавно висловлювали занепокоєння тим, що Китай постачає Росії ресурси для оборонно-промислового комплексу. Але щодо прямих постачань озброєння мова тоді не йшла.

Салліван підкреслив, що "з нетерпінням чекає" розмови з британською стороною, щоб переконатися, що вони мають "спільну операційну картину". Він також наголосив, що хотів би зрозуміти, що саме мав на увазі міністр оборони Великої Британії Грант Шапппс у своєму коментарі.

Раніше очільник оборонного відомства Британії заявив, що американська та британська розвідки мають докази того, що Китай готує надання Росії летальної допомоги для використання у війні проти України.

"Летальна допомога зараз надходить або буде надходити з Китаю в Росію і згодом в Україну, і я вважаю це значною подією", – заявив він.

8 квітня 2024 року речниця МЗС Китаю сказала, що її країна "не шукала та не шукає" вигоди від війни в Україні, та закликала не шкодити китайсько-російським відносинам.

10 квітня США попередили, що вважатимуть Китай відповідальним, якщо Росії вдасться досягти успіхів в Україні на тлі поглиблення співпраці Москви та Пекіна.

У Китаї відреагували на слова щодо відповідальності Пекіна за успіхи РФ в Україні, заявивши, що КНР не сприйматиме "критики чи тиску" через свої зв'язки з Москвою.

25 квітня пані посол США при НАТО Сміт заявила, що Китай вибрав сторону й не претендує на нейтралітет у війні РФ проти України.

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