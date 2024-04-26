Столтенберг: Китай повинен припинити підтримку Росії, якщо хоче зближення із Заходом

Генсек НАТО зазначив, що допомога Пекіна є життєво важливою для військових зусиль Москви

Єнс Столтенберг (Фото: пресслужба НАТО)

Китай повинен припинити підтримувати війну Росії в Україні, якщо хоче покращення відносин з країнами Заходу. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, цитує видання Reuters.

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За його словами, допомога Пекіна є життєво важливою для військових зусиль Москви, оскільки вона підтримує російську військову економіку, обмінюючись передовими технологіями, такими як напівпровідники.

Столтенберг зазначив, що торік Росія імпортувала з Китаю 90% своєї мікроелектроніки, яка використовується для виробництва ракет, танків і літаків.

"Китай також працює над тим, щоб забезпечити РФ покращеними супутниковими можливостями та зображеннями. Пекін каже, що хоче хороших відносин із Заходом. Водночас і далі роздмухує найбільший збройний конфлікт у Європі з часів Другої світової війни", – наголосив генсек НАТО.

Столтенберг закликав Захід уникнути залежності від КНР, подібної на те, що було раніше із Росією.

"У минулому ми зробили помилку, ставши залежними від російських нафти та газу. Ми не повинні повторювати цю помилку з Китаєм. Залежність від його грошей, його сировини, його технологій робить нас уразливими", – резюмував генсек Альянсу.

За даними Reuters, товарообіг між Китаєм та РФ у 2023 році сягнув рекордних $240 млрд, що на 26,3% більше, ніж у 2022-му. Експорт Китаю до Росії зріс на 46,9%, а імпорт із Росії – на 13%.

8 квітня 2024 року речниця МЗС Китаю сказала, що її країна "не шукала та не шукає" вигоди від війни в Україні, та закликала не шкодити китайсько-російським відносинам.

10 квітня США попередили, що вважатимуть Китай відповідальним, якщо Росії вдасться досягти успіхів в Україні на тлі поглиблення співпраці Москви та Пекіна.

У Китаї відреагували на слова щодо відповідальності Пекіна за успіхи РФ в Україні, заявивши, що КНР не сприйматиме "критики чи тиску" через свої зв'язки з Москвою.

25 квітня пані посол США при НАТО Сміт заявила, що Китай вибрав сторону й не претендує на нейтралітет у війні РФ проти України.

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