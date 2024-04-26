Столтенберг: Китай должен прекратить поддержку России, если хочет сближения с Западом

Йенс Столтенберг (Фото: пресс-служба НАТО)

Китай должен прекратить поддерживать войну России в Украине, если хочет улучшить отношения со странами Запада. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, цитирует издание Reuters.

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По его словам, помощь Пекина жизненно важна для военных усилий Москвы, поскольку она поддерживает российскую военную экономику, обмениваясь передовыми технологиями, такими как полупроводники.

Столтенберг отметил, что в прошлом году Россия импортировала из Китая 90% своей микроэлектроники, используемой для производства ракет, танков и самолетов.

"Китай также работает над тем, чтобы обеспечить РФ улучшенными спутниковыми возможностями и изображениями. Пекин говорит, что хочет хороших отношений с Западом. В то же время продолжает разжигать самый большой вооруженный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны", — подчеркнул генсек НАТО.

Столтенберг призвал Запад избежать зависимости от КНР, подобного тому, что было раньше с Россией.

"В прошлом мы совершили ошибку, став зависимыми от российской нефти и газа. Мы не должны повторять эту ошибку с Китаем. Зависимость от его денег, его сырья, его технологий делает нас уязвимыми", – резюмировал генсек Альянса.

По данным Reuters, товарооборот между Китаем и РФ в 2023 году достиг рекордных $240 млрд, что на 26,3% больше, чем в 2022-м. Экспорт Китая в Россию вырос на 46,9%, а импорт из России – на 13%.

8 апреля 2024 года представитель МИД Китая сказала, что ее страна "не искала и не ищет" выгоды от войны в Украине, и призвала не вредить китайско-российским отношениям.

10 апреля США предупредили, что сочтут Китай ответственным, если России удастся добиться успехов в Украине на фоне углубления сотрудничества Москвы и Пекина.

В Китае отреагировали на слова об ответственности Пекина за успехи РФ в Украине, заявив, что КНР не будет воспринимать "критику или давление" из-за своих связей с Москвой.

25 апреля посол США при НАТО Смит заявила, что Китай избрал сторону и не претендует на нейтралитет в войне РФ против Украины.

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