Столтенберг: Китай должен прекратить поддержку России, если хочет сближения с Западом
Китай должен прекратить поддерживать войну России в Украине, если хочет улучшить отношения со странами Запада. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, цитирует издание Reuters.
По его словам, помощь Пекина жизненно важна для военных усилий Москвы, поскольку она поддерживает российскую военную экономику, обмениваясь передовыми технологиями, такими как полупроводники.
Столтенберг отметил, что в прошлом году Россия импортировала из Китая 90% своей микроэлектроники, используемой для производства ракет, танков и самолетов.
"Китай также работает над тем, чтобы обеспечить РФ улучшенными спутниковыми возможностями и изображениями. Пекин говорит, что хочет хороших отношений с Западом. В то же время продолжает разжигать самый большой вооруженный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны", — подчеркнул генсек НАТО.
Столтенберг призвал Запад избежать зависимости от КНР, подобного тому, что было раньше с Россией.
"В прошлом мы совершили ошибку, став зависимыми от российской нефти и газа. Мы не должны повторять эту ошибку с Китаем. Зависимость от его денег, его сырья, его технологий делает нас уязвимыми", – резюмировал генсек Альянса.
По данным Reuters, товарооборот между Китаем и РФ в 2023 году достиг рекордных $240 млрд, что на 26,3% больше, чем в 2022-м. Экспорт Китая в Россию вырос на 46,9%, а импорт из России – на 13%.
- 8 апреля 2024 года представитель МИД Китая сказала, что ее страна "не искала и не ищет" выгоды от войны в Украине, и призвала не вредить китайско-российским отношениям.
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- 25 апреля посол США при НАТО Смит заявила, что Китай избрал сторону и не претендует на нейтралитет в войне РФ против Украины.
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