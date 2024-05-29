Тайвань про військові навчання Китаю: Мета – залякування, а не підготовка до нападу

Китай хотів показати, що має контроль над ситуацією в Тайванській протоці, заявив гендиректор Бюро національної безпеки острова

Ілюстративне фото: EPA

Нещодавні військові навчання поблизу Тайваню були спрямовані на залякування держави зі сторони Китаю. Про це під час брифінгу заявив генеральний директор Бюро національної безпеки країни Цай Мін-Єн, повідомило агентство Reuters.

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За його словами, такі дії Пекіну – це бажання показати зовнішній і внутрішній аудиторії, що Китай нібито має абсолютний контроль над ситуацією в Тайванській протоці.

Метою навчання армії КНР біля тайванських кордонів не був напад на державу, переконаний гендиректор Бюро країни.

"Метою військових навчань було залякування", – вважає він.

Також у Бюро національної безпеки країни повідомили, що Пекін зараз використовує гібридну тактику для збільшення регіональної напруженості з Тайванем, і, як наслідок, китайська сторона стає викликом національній безпеці для острова.

Окрім цього, протягом останніх років Китай активно використовує дипломатичні, економічні й військові засоби для збору розвідувальної інформації по всьому світу, додав гендиректор Бюро.

23 травня Міноборони Тайваню повідомило про військові навчання Китаю поблизу острова. У відомстві дії КНР назвали "нераціональними провокаціями".

Видання Associated Press також писало про те, що військові Тайваню приведені у стан підвищеної готовності через навчання, які проводить армія КНР.

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