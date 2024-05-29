Тайвань про військові навчання Китаю: Мета – залякування, а не підготовка до нападу
Нещодавні військові навчання поблизу Тайваню були спрямовані на залякування держави зі сторони Китаю. Про це під час брифінгу заявив генеральний директор Бюро національної безпеки країни Цай Мін-Єн, повідомило агентство Reuters.
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За його словами, такі дії Пекіну – це бажання показати зовнішній і внутрішній аудиторії, що Китай нібито має абсолютний контроль над ситуацією в Тайванській протоці.
Метою навчання армії КНР біля тайванських кордонів не був напад на державу, переконаний гендиректор Бюро країни.
"Метою військових навчань було залякування", – вважає він.
Також у Бюро національної безпеки країни повідомили, що Пекін зараз використовує гібридну тактику для збільшення регіональної напруженості з Тайванем, і, як наслідок, китайська сторона стає викликом національній безпеці для острова.
Окрім цього, протягом останніх років Китай активно використовує дипломатичні, економічні й військові засоби для збору розвідувальної інформації по всьому світу, додав гендиректор Бюро.
- 23 травня Міноборони Тайваню повідомило про військові навчання Китаю поблизу острова. У відомстві дії КНР назвали "нераціональними провокаціями".
- Видання Associated Press також писало про те, що військові Тайваню приведені у стан підвищеної готовності через навчання, які проводить армія КНР.
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