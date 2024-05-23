Військові Тайваню знаходяться у стані підвищеної готовності на тлі навчань Китаю – AP

Міністерство оборони Тайваню зазначило, що такі дії Китаю поставили під загрозу регіональний мир і стабільність

Тайвань (Ілюстративне фото: EPA)

Військові на Тайвані приведені у стан підвищеної готовності через навчання, які проводять китайські військові біля самоврядного острова. Про це повідомило видання Associated Press з посиланням на військових Тайваню.

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За інформацією видання, командування перевело на посилений режим служби сухопутні та морські сили, ракетні підрозділи, а також підняло в повітря авіацію.

"Ірраціональна провокація Китаю поставила під загрозу регіональний мир і стабільність", – йдеться у заяві Міністерства оборони Тайваню. Також в оборонному відомстві зазначили, що Тайвань не буде шукати конфліктів, але й "не ухилятиметься від них".

"Цей привід для проведення військових навчань не тільки не сприяє миру та стабільності в Тайванській протоці, але й демонструє її гегемоністську природу", — наголосили в оборонному відомстві самоврядного острова.

28 листопада 2023 року речник управління уряду КНР у справах Тайваню заявив про готовність країни створити "широкий простір для возз'єднання через Тайванську протоку".

27 грудня Сі заявив, що КНР "рішуче протистоятиме кожному, хто спробує відокремити Тайвань від Китаю будь-яким способом".

21 березня 2024 року американський адмірал заявив, що Китай буде готовий до вторгнення на Тайвань до 2027 року.

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