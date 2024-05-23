Военные Тайваня находятся в состоянии повышенной готовности на фоне учений Китая – AP
Военные на Тайване приведены в состояние повышенной готовности из-за учений, проводимых китайскими военными у острова. Об этом сообщило издание Associated Press со ссылкой на военных Тайваня.
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По информации издания, командование перевело на усиленный режим службы сухопутные и морские силы, ракетные подразделения, а также подняло авиацию в воздух.
"Иррациональная провокация Китая поставила под угрозу региональный мир и стабильность", – говорится в заявлении Министерства обороны Тайваня. Также в оборонном ведомстве отметили, что Тайвань не будет искать конфликты, но и "не будет уклоняться от них".
"Этот повод для проведения военных учений не только не способствует миру и стабильности в Тайваньском проливе, но и демонстрирует его гегемонистскую природу", — подчеркнули в оборонном ведомстве острова.
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