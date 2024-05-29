Тайвань о военных учениях Китая: Цель – запугивание, а не подготовка к нападению

Китай хотел показать, что имеет контроль над ситуацией в Тайваньском проливе, заявил гендиректор Бюро национальной безопасности острова

Иллюстративное фото: EPA

Недавние военные учения возле Тайваня проводились для запугивания страны со стороны Китая. Об этом на брифинге заявил генеральный директор Бюро национальной безопасности страны Цай Мин-Йен, сообщило агентство Reuters.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

По его словам, такие действия Пекина – это желание показать внешней и внутренней аудитории, что Китай якобы имеет абсолютный контроль над ситуацией в Тайваньском проливе.

Целью учений армии КНР у тайваньских границ не было нападение на государство, убежден гендиректор Бюро страны.

"Целью военных учений было запугивание", – считает он.

Также в Бюро национальной безопасности страны сообщили, что Пекин сейчас использует гибридную тактику для увеличения региональной напряженности с Тайванем, и, как следствие, китайская сторона становится вызовом национальной безопасности острова.

Кроме этого, в последние годы Китай активно использует дипломатические, экономические и военные средства для сбора разведывательной информации по всему миру, добавил гендиректор Бюро.

23 мая Минобороны Тайваня сообщило о военных учениях Китая возле острова. В ведомстве действия КНР назвали "нерациональными провокациями".

Издание Associated Press также писало о том, что военные Тайваня приведены в состояние повышенной готовности из-за учений, которые проводит армия КНР.

Читайте также: КНР начала учения возле Тайваня как "строгое наказание за сепаратизм". Страна ответила