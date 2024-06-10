Саміт миру: від половини із нинішніх 90 країн-учасниць приїде вище керівництво

Віола Амгерд (Фото: Hannibal Hanschke/EPA)

90 країн та організацій, половина з яких є європейськими, підтвердили участь у Глобальному саміті миру 15-16 червня. Про це повідомила президентка Швейцарії Віола Амгерд під час пресконференції у Берні, передає американське видання The Washington Post.

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Амгерд зазначила, що більшість учасників саміту будуть вищими лідерами країн світу, причому близько половини будуть представлені на рівні глав держав або урядів, а також "жменька" з організацій таких, як ООН.

Загалом було розіслано близько 160 запрошень. 90 країн та організацій офіційно підтвердили, що приїдуть на саміт. Глава держави заявила, що для уряду її країни такий результат не є "розчаруванням".

Швейцарська влада заявила, що остаточний список учасників зустрічі очікується до 14 червня.

За словами Амгерд, саміт буде спрямований на те, щоб намітити шлях до можливого миру.

"Це не про пропаганду. Йдеться про основу гуманітарної допомоги, що надається Швейцарією, яка базується на зміцненні миру й на забезпеченні платформи для початку діалогу", – додала вона.

24 квітня Зеленський заявив, що Росія хоче зірвати Саміт миру й має план, як це зробити.

14 травня канцлер Німеччини Шольц сказав, що на заході у Швейцарії не обговорюватимуть закінчення війни.

4 червня El Mundo писало, що Саміт миру захищатимуть близько 4000 військовослужбовців Швейцарії, зокрема, район зустрічі патрулюватиметься винищувачами F/A 18 Hornet.

10 червня Амгред сказала, що в її країні фіксують збільшення кількості кібератак та дезінформації напередодні мирної конференції.

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