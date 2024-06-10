Саммит мира: от половины из нынешних 90 стран-участниц приедет высшее руководство

Виола Амгерд (Фото: Hannibal Hanschke/EPA)

90 стран и организаций, половина из которых европейские, подтвердили участие в Глобальном саммите мира 15-16 июня. Об этом сообщила президент Швейцарии Виола Амгерд во время пресс-конференции в Берне, передает американское издание The Washington Post.

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Амгерд отметила, что большинство участников саммита будут высшими лидерами стран мира, причем около половины будут представлены на уровне глав государств или правительств, а также "горстка" из таких организаций, как ООН.

Всего было разослано около 160 приглашений. 90 стран и организаций официально подтвердили, что приедут на саммит. Глава государства заявила, что для правительства ее страны такой результат не является "разочарованием".

Швейцарские власти заявили, что окончательный список участников встречи ожидается к 14 июня.

По словам Амгерд, саммит будет направлен на то, чтобы наметить путь к возможному миру.

"Это не о пропаганде. Речь идет об основе гуманитарной помощи, которая предоставляется Швейцарией и базируется на укреплении мира и на обеспечении платформы для начала диалога", – добавила она.

24 апреля Зеленский заявил, что Россия хочет сорвать Саммит мира и у нее есть план, как это сделать.

14 мая канцлер Германии Шольц сказал, что на мероприятии в Швейцарии не будут обсуждать окончание войны.

4 июня El Mundo писало, что Саммит мира будут защищать около 4000 военнослужащих Швейцарии, в частности, район встречи будет патрулироваться истребителями F/A 18 Hornet.

10 июня Амгред сказала, что в ее стране фиксируют увеличение количества кибератак и дезинформации накануне мирной конференции.

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