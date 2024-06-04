Саммит мира в Швейцарии будут охранять около 4000 военных и истребители F/18 Hornet

Истребитель F/18 Hornet (Фото: ЕРА/ANTHONY ANEX)

Глобальный саммит мира, который состоится 15-16 июня в Швейцарии, будет находиться под защитой около 4000 военнослужащих. Об этом сообщает El Mundo.

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С 5 по 19 июня для выполнения различных задач Швеция привлечет до 4000 военных. В частности, они будут защищать имущество, вести наблюдения, оказывать поддержку и проводить логистику.

Также с 13 по 17 июня в стране будут действовать ограничения воздушного пространства, сообщили в швейцарском правительстве. Это касается некоммерческих полетов и полетов беспилотников и других беспилотных объектов. Район будет постоянно патрулироваться истребителями F/A 18 Hornet.

Украина пригласила на Саммит мира 160 стран, кроме России. Президент Владимир Зеленский обвинил Китай в том, что вместе с Россией он работает над срывом Саммита мира. После этого пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин заявила, что ее страна никогда "не раздувала огонь и не разжигала пламя", и официально доложила, что Пекин не будет участвовать в мероприятии, если там не будет РФ. Скорее всего, от участия откажется и Венгрия, поскольку так же считает мероприятие бесполезным, если на нем не будет РФ.

24 апреля 2024 года Зеленский заявил, что Россия хочет сорвать Саммит мира и имеет план, как это сделать.

14 мая канцлер Германии Шольц заявил, что на западе в Швейцарии не будут обсуждать окончание войны в Украине.

21 мая Зеленский назвал три основных пункта, которые станут главными на Саммите мира.

3 июня Белый дом сообщил, что американскую делегацию на Саммите мира возглавит вице-президент США Камала Гаррис.

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