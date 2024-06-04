Саміт миру у Швейцарії охоронятимуть близько 4000 військових і винищувачі F/А18 Hornet

Винищувач F/18 Hornet (Фото: ЕРА/ANTHONY ANEX)

Глобальний саміт миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії, перебуватиме під захистом близько 4000 військовослужбовців. Про це повідомляє El Mundo.

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Зазначається, що з 5 до 19 червня для виконання різноманітних завдань Швейцарія залучить до 4000 військових. Зокрема вони захищатимуть майно, вестимуть спостереження, надаватимуть підтримку та проводитимуть логістику.

Також із 13 до 17 червня у країні діятимуть певні обмеження повітряного простору, повідомили у швейцарському уряді. Це стосуватиметься некомерційних польотів і польотів безпілотників та інших безпілотних об'єктів. Район буде постійно патрулюватися винищувачами F/A 18 Hornet.

Україна запросила на Саміт миру 160 країн, окрім Росії. Президент Володимир Зеленський звинуватив Китай у тому, що він разом із Росією працює над зривом Саміту миру. Після цього речниця МЗС КНР Мао Нін заявила, що її країна ніколи "не роздмухувала вогонь і не розпалювала полум'я", й офіційно доповіла, що Пекін не братиме участь у заході, якщо там не буде РФ. Скоріш за все, від участі відмовиться й Угорщина, оскільки так само вважає захід безкорисним, якщо на ньому не буде РФ.

24 квітня 2024 року Зеленський заявив, що Росія хоче зірвати Саміт миру й має план, як це зробити.

14 травня канцлер Німеччини Шольц заявив, що на заході у Швейцарії не обговорюватимуть закінчення війни в Україні.

21 травня Зеленський назвав три основні пункти, які стануть головними на Саміті миру.

3 червня Білий дім повідомив, що американську делегацію на Саміті миру очолить віцепрезидентка США Камала Гарріс.

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