Си Цзиньпин мог обещать Путину неучастие в Саммите мира в обмен на уступки – нардеп

Председатель комитета Верховной Рады по внешней политике заявил, что продолжение войны выгодно для КНР – чтобы ослабить Россию и Запад

Владимир Путин и Си Цзиньпин (Фото: EPA)

Китайская Народная Республика пытается избегать участия в Глобальном саммите мира потому, что поддерживает Россию как стратегического партнера, а глава КНР Си Цзиньпин мог пообещать диктатору Владимиру Путину неучастие в обмен на конкретные уступки. Об этом в комментарии LIGA.net заявил нардеп от Слуги народа, глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко.

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"Китай пытается избегать участия в саммите потому, что он поддерживает Россию как своего стратегического партнера. Вероятно, во время последней встречи с Путиным китайский глава обещал Путину не участвовать в саммите в обмен на конкретные уступки", – заявил он.

По словам нардепа, Китай оказывает существенное влияние на Россию, которая становится все более зависимой от него.

Также, отметил Мережко, Путин боится оказаться в полной изоляции без поддержки от КНР – это привело бы к проблемам с российской экономикой и военно-промышленным комплексом.

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Он считает, что с таким влиянием КНР могла бы серьезно поспособствовать прекращению российской агрессии, однако не хочет этого делать: продолжение войны выгодно государству, поскольку это сделает Россию еще более зависимой от нее.

Также, по мнению китайского руководства, война ослабляет Запад и дает определенные возможности в будущем для захвата Тайваня, отметил нардеп.

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2 июня 2024 года Зеленский сообщил, что КНР помогает России сорвать Саммит мира, отговаривая страны участвовать в нем.

5 июня в Пекине прошли политические консультации между Украиной и КНР на уровне заместителей министров иностранных дел: украинская сторона надеется, что участие страны в саммите могло бы стать поводом для практического вклада в достижение мира.

По состоянию на 10 июня около 90 стран и организаций, половина из которых европейские, подтвердили участие в Глобальном саммите мира. 12 июня Радио Свобода выяснило, что из этих 90 стран 15 внезапно отказались от участия в саммите. LIGA.net направила информационные запросы в МИД и ОП.

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