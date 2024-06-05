Консультации в Пекине. Украина надеется на пользу от участия КНР в Саммите мира

Андрей Сибига и Сунь Вейдун (Фото: МИД)

В среду, 5 июня, в Пекине прошли политические консультации между Украиной и Китайской народной республикой на уровне заместителей министров иностранных дел. Украинская сторона надеется, что участие КНР в Глобальном саммите мира могло бы стать поводом для практического вклада в достижение мира. Об этом сообщает МИД Украины.

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От Украины был первый замминистра Андрей Сибига, от КНР – замглавы внешнеполитического ведомства страны Сунь Вейдун.

Сибига проинформировал коллегу о ситуации в стране и подготовке к Саммиту мира в Швейцарии. Украинская сторона выразила надежду, что участие КНР в мероприятии могло бы стать "хорошей возможностью, чтобы внести практический вклад в достижение справедливого и долговременного мира в Украине".

Также заместитель главы украинского МИД подчеркнул собеседнику, что единственной основой для достижения такого мира является формула мира президента Владимира Зеленского.

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А еще стороны обсудили актуальные вопросы повестки дня между странами, наметили совместные шаги по активизации контактов на высшем и высоком уровнях, усилению "позитивной динамики торгово-экономического сотрудничества" и дальнейшему взаимодействию в рамках международных организаций.

Собеседники отметили важность соблюдения принципов Устава ООН и международного права, обе стороны отметили, что взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности является "фундаментом, на котором основываются двусторонние отношения" между Украиной и КНР.

Также в рамках визита в Пекин украинская делегация встретилась со спецпредставителем правительства КНР по Евразии Ли Хуэем, а также заместителем заведующего международным отделом Центрального комитета Коммунистической партии Китая Чэнь Чжоу.

29 мая президент Зеленский заявил, что РФ не сможет сорвать Саммит, хотя и "очень старается это сделать".

2 июня 2024 года Зеленский сообщил, что КНР помогает России сорвать Саммит мира, оговаривая страны участвовать в нем. Глава дипломатии КНР Ван И сообщил, что их собственный "мирный план" якобы поддержали уже 26 государств мира, украинский МИД в ответ отметил важность участия в Саммите мира в Швейцарии.

По состоянию на 3 июня участие в Саммите мира подтвердили 107 стран и международных организаций.

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