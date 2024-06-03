Від Індії на Саміт миру не поїдуть високопосадовці – Hindustan Times

Нарендра Моді (Фото: DIVYAKANT SOLANKI / EPA)

Індія ще не визначилася, кого відправить на Глобальний саміт миру у Швейцарії, але вже відомо, що на заході не буде високопосадовців – включно з прем'єр-міністром або міністром закордонних справ. Про це повідомляє місцеве видання Hindustan Times з посиланням на співрозмовників, знайомих з цим питанням.

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Як пише видання, попри дедалі більші заклики Європи стосовно того, що від країни має бути присутнє її вище керівництво, навіть очільник Міністерства закордонних справ Індії не відвідає захід.

Вони очікують, що участь Індії буде на тому ж рівні, що й на попередніх заходах з формули миру – там зустрічалися радники з питань національної безпеки та зовнішньої політики. З боку Індії на більшості цих самітів були присутні секретар Міністерства закордонних справ або заступник радника з нацбезпеки.

І хоча радник з нацбезпеки Аджит Довал був присутній на зустрічі у Джидді в Саудівській Аравії у серпні 2023 року, він навряд чи поїде до Швейцарії, зазначають джерела Hindustan Times.

У травні Швейцарія спрямувала очільника свого МЗС Александра Фазеля до індійської столиці у межах зусиль із забезпечення участі країни у Саміті. Посадовець заявив ЗМІ, що Індія та інші члени групи БРІКС (зокрема, Китай та Південна Африка) можуть виступати посередниками між Росією та Заходом.

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Співбесідники видання заявляють, що головне занепокоєння Індії нібито полягає в такому: країну можуть розглядати як частину ініціативи, де "група переважно західних країн створює рамки для майбутніх переговорів" про припинення війни РФ проти України без "будь-якої участі Росії".

Як стверджує Hindustan Times, Україна та партнери сподівалися, що Індія принаймні надішле голову МЗС на Саміт, проте джерела медіа виключають це.

Один зі співрозмовників заявив, що деякі з ключових партнерів Індії в Європі (наприклад, Франція) вважають, що країна відіграє ключову роль у переданні "відповідного повідомлення" Росії та переконанні Глобального півдня та країн "середнього рівня" у необхідності покласти край російсько-українській війні.

"Війна в Україні (Таку словосполуку використовує джерело. – Ред.) має далекосяжні наслідки для загального ослаблення заснованого на правилах міжнародного порядку, навіть за межами Європи. Китай уважно стежить за тим, як Росія веде війну. Якщо Росія досягне успіху, вона може вплинути на те, як Китай керуватиме своєю політикою щодо Тайваню і навіть за його межами", – додав цей співрозмовник.

29 травня президент Зеленський заявив, що РФ не зможе зірвати Саміт, хоча й "дуже старається це зробити".

27 травня Bloomgerg повідомив, що Бразилія та Індія розглядають ідею відправити на Саміт молодших чиновників.

Станом на 3 червня участь у Саміті миру підтвердили 107 країн і міжнародних організацій, повідомив речник ОП Никифоров.

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