Під Саміт миру росіяни намагаються загострити ситуацію на півдні України – ЗСУ

Дмитро Плетенчук зазначив, що це стала практика для росіян, коли починаються розмови про мир або способи розв'язання конфлікту

Російські окупанти (Фото: ресурс загарбників)

Можливе загострення ситуації на Південному напрямку – росіяни деякий час накопичували ресурси й намагаються це зробити напередодні Глобального саміту миру. Водночас ознак створення наступальних угрупувань для повномасштабних операцій не вбачається. Про це у коментарі LIGA.net повідомив речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук.

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За його словами, ситуація на Південному (Таврійському) напрямку залишається "достатньо складною" – також вбачається можливе загострення ситуації на Оріхівському та на Дніпровському напрямках.

"Ворог деякий час накопичував деякі ресурси й зараз намагається напередодні Саміту миру, який організовує Україна, традиційно для своєї країни загострити ситуацію на фронті. Ми це спостерігали вже неодноразово – можу нагадати вам, як під час перемовин у Стамбулі (29 березня 2022 року. – Ред.) російські окупанти вдарили крилатою ракетою "Калібр" по будівлі обласної державної адміністрації у Миколаєві, коли загинуло 37 осіб", – зазначив Плетенчук.

Речник пояснив, що такі дії є сталою практикою для росіян, коли починаються розмови про мир або способи розв'язання конфлікту, оскільки інтерес загарбників лише один - змусити Україну до капітуляції.

Відповідно, за таких умов, окупанти одразу починають посилювати тиск вздовж лінії фронту – і сьогоднішня ситуація не стала винятком, розповів військовий.

Водночас, зауважив він, не вбачається ознак створення окупантами наступальних угрупувань для повномасштабних операцій.

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