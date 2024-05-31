Під Саміт миру росіяни намагаються загострити ситуацію на півдні України – ЗСУ
Можливе загострення ситуації на Південному напрямку – росіяни деякий час накопичували ресурси й намагаються це зробити напередодні Глобального саміту миру. Водночас ознак створення наступальних угрупувань для повномасштабних операцій не вбачається. Про це у коментарі LIGA.net повідомив речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук.
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За його словами, ситуація на Південному (Таврійському) напрямку залишається "достатньо складною" – також вбачається можливе загострення ситуації на Оріхівському та на Дніпровському напрямках.
"Ворог деякий час накопичував деякі ресурси й зараз намагається напередодні Саміту миру, який організовує Україна, традиційно для своєї країни загострити ситуацію на фронті. Ми це спостерігали вже неодноразово – можу нагадати вам, як під час перемовин у Стамбулі (29 березня 2022 року. – Ред.) російські окупанти вдарили крилатою ракетою "Калібр" по будівлі обласної державної адміністрації у Миколаєві, коли загинуло 37 осіб", – зазначив Плетенчук.
Речник пояснив, що такі дії є сталою практикою для росіян, коли починаються розмови про мир або способи розв'язання конфлікту, оскільки інтерес загарбників лише один - змусити Україну до капітуляції.
Відповідно, за таких умов, окупанти одразу починають посилювати тиск вздовж лінії фронту – і сьогоднішня ситуація не стала винятком, розповів військовий.
Водночас, зауважив він, не вбачається ознак створення окупантами наступальних угрупувань для повномасштабних операцій.
- Станом на 27 травня понад 90 країн повідомили, що будуть на Саміті. 29 травня президент Зеленський заявив, що РФ не зможе зірвати Саміт, хоча й "дуже старається це зробити".
Речник ВМС заявив, що раніше у Керченській протоці було до 14 суден загарбників, а тепер – нуль, і через це росіяни стали застосовувати бонові загородження та баржі поряд із Кримським мостом.
- Військовий зазначив, що через відсутність корабельно-катерного складу у Керченській протоці, окупанти також стали активно посилювати повітряну компоненту – це різноманітні літаки й гелікоптери.
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