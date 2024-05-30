Керченську протоку раніше патрулювало до 14 кораблів і катерів окупантів, а тепер нуль – ВМС

Кримський міст (Ілюстративне фото: EPA)

Раніше у Керченській протоці патрулювало 10-14 катерів та кораблів російських окупантів, а тепер – нуль. Тому загарбники застосовують бонові загородження та баржі поряд з Кримським мостом, а також долучили повітряну компоненту, розповів у коментарі LIGA.net речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

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За його словами, такими засобами росіяни намагаються компенсувати відсутність корабельно-катерного складу у протоці: раніше вони мали там на чергуванні від 10 до 14 кораблів та катерів одночасно, а тепер – нуль.

Відповіно, їм доводиться посилювати пасивні заходи безпеки (баржі й бонові загородження), а також посилювати повітряну компоненту (літаки та гелікоптери), пояснив Плетенчук.

Також бонові загородження застосовуються для спроб захистити кораблі, які досі залишаються у портах: загородження загарбники ставлять як у пункті базування Новоросійськ у РФ, так і в окупованому Криму, а також навколо Кримського мосту, зазначив військовий.

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Водночас він визнав, що бонові загородження – це спроба захиститися від українських надводних дронів, проте вони так само заважають і судноплавству росіян.

Речник зазначив, що це для них наразі "чи не єдиний спосіб убезпечитися".

Також Плетенчук пояснив тактику росіян із розміщенням барж поряд з Кримським мостом: зокрема, загарбники розміщують кутові відбивачі.

"Тобто, створюється конструкція на віддаленні від мосту, яка може нагадувати засобам ураження (Ракетам. – Ред.), безпосередньо, цей об'єкт для ураження. Розрахунок на те, що ті засоби, які будуть використовуватися, можуть навестися саме на ці конструкції. Так само вона може слугувати й щитом від дронових атак", – зазначив він.

Проте, в принципі, нічого нового у цій тактиці росіян немає, підсумував військовий.

ДОВІДКА Бонові загородження – це плавучі загородження, вони потрібні для обмеження поширення будь-чого поверхнею води. Отак бонові загородження встановлювали поряд з Кримським мостом у 2023 році: Фото: ресурс окупантів

У ніч проти 30 травня бійці воєнної розвідки знищили за допомогою надводних дронів Magura V5 два російські катери КС-701 "Тунець".

У ГУР заявили, що два катери не підлягають відновленню після ударів, згодом уточнили: було вражено чотири російські катери "Тунець" й два з них – знищено.

Генштаб ЗСУ повідомив, що уночі Сили оборони успішно уразили ракетами ATACMS поромну переправу загарбників у тимчасово окупованій Керчі.

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