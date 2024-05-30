У ніч проти 30 травня у тимчасово окупованому Криму лунали вибухи. Співрозмовник LIGA.net у Силах безпеки й оборони повідомив, що внаслідок операції Головного управління розвідки було уражено катер російських загарбників типу КС-701 "Тунець".

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Пропагандистські Telegram-канали писали, що близько 02:30 окупанти зупиняли рух транспорту через Керченський міст. Місцеві жителі в Керчі повідомляли, що над містом було чути "близько 10 вибухів".

Згодом кримський "чиновник" Олег Крючков повідомив, що цієї ночі було пошкоджено два пороми – залізничний і автомобільний.

Співрозмовник LIGA.net не зміг підтвердити ураження поромів, втім заявив, що бійцями ГУР було пошкоджено катер росіян КС-701 "Тунець". Про ураження такого ж катера торік повідомляли Військово-морські сили ЗСУ.

Інформація потребує уточнення.

ДОВІДКА "Тунець" – дизельний катер з алюмінієвим корпусом, який залежно від модифікації призначений для роз'їзних робіт або патрульних поїздок, відпочинку на воді. Довжина – 8,8 м, ширина – 2,5 м, пасажиромісткість – до шести осіб. Такі катери здебільшого є у власності російських прикордонників та МНС. "Тунець" – дизельний катер з алюмінієвим корпусом, який залежно від модифікації призначений для роз'їзних робіт або патрульних поїздок, відпочинку на воді. Довжина – 8,8 м, ширина – 2,5 м, пасажиромісткість – до шести осіб. Такі катери здебільшого є у власності російських прикордонників та МНС.

У ніч проти 1 лютого 2024 року ГУР знищило російський ракетний крейсер "Івановець", використовуючи дрони MAGURA V5.

Наступного разу MAGURA V5 знищили великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Цезар Куніков", це сталося 14 лютого.

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