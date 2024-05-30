Вночі в Криму лунали вибухи. ГУР уразило російський катер типу "Тунець" – джерело
У ніч проти 30 травня у тимчасово окупованому Криму лунали вибухи. Співрозмовник LIGA.net у Силах безпеки й оборони повідомив, що внаслідок операції Головного управління розвідки було уражено катер російських загарбників типу КС-701 "Тунець".
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Пропагандистські Telegram-канали писали, що близько 02:30 окупанти зупиняли рух транспорту через Керченський міст. Місцеві жителі в Керчі повідомляли, що над містом було чути "близько 10 вибухів".
Згодом кримський "чиновник" Олег Крючков повідомив, що цієї ночі було пошкоджено два пороми – залізничний і автомобільний.
Співрозмовник LIGA.net не зміг підтвердити ураження поромів, втім заявив, що бійцями ГУР було пошкоджено катер росіян КС-701 "Тунець". Про ураження такого ж катера торік повідомляли Військово-морські сили ЗСУ.
Інформація потребує уточнення.
- У ніч проти 1 лютого 2024 року ГУР знищило російський ракетний крейсер "Івановець", використовуючи дрони MAGURA V5.
- Наступного разу MAGURA V5 знищили великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Цезар Куніков", це сталося 14 лютого.
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