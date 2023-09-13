В Чорному морі знищено російський катер типу "Тунець"

Сили оборони знищили в північно-західній частині Чорного моря ще один ворожий катер. Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

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Зазначається, що знищено катер типу КС-701 "Тунець". У ВМС не уточнили, чим саме і як було знищено російський катер.

ДОВІДКА. "Тунець" – дизельний катер з алюмінієвим корпусом, який, залежно від модифікації, призначений для роз'їзних або патрульних поїздок, відпочинку на воді. Довжина – 8,8 м, ширина – 2,5 м, пасажиромісткість – до шести осіб. Такі катери здебільшого є у власності російських прикордонників та МНС.

3 вересня з'явилось відео зі знищенням російського катера типу КС-701 "Тунець" у північно-західній частині Чорного моря. Тоді разом з катером було ліквідовано шістьох росіян, ще двох – поранено.

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