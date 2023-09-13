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В Черном море уничтожен российский катер типа "Тунец"

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2023, 17:26
В Черном море уничтожен российский катер типа
Фото - ВМС

Силы обороны уничтожили в северо-западной части Черного моря еще один вражеский катер. Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ.

Отмечается, что уничтожен катер типа КС-701 "Тунец". В ВМС не уточнили, чем именно и как был уничтожен российский катер.

СПРАВКА. "Тунец" – дизельный катер с алюминиевым корпусом, который, в зависимости от модификации, предназначен для разъездных или патрульных поездок, отдыха на воде. Длина – 8,8 м, ширина – 2,5 м, пассажировместимость – до шести человек. Такие катера в основном находятся в собственности российских пограничников и МЧС.
  • 3 сентября появилось видео с уничтожением российского катера типа КС-701 "Тунец" в северо-западной части Черного моря. Тогда вместе с катером были ликвидированы шестеро россиян, еще двое – ранены.

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Оксана Житнюк
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