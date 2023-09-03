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Российский катер пытался высадить оккупантов на берег, но был уничтожен – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
03.09.2023, 16:45
Фото - скриншот из видео
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Российский катер типа КС-701 "Тунец" доставил оккупантов на берег и был взорван во время разгрузки. Видео уничтожения катера опубликовали Военно-морские силы ВСУ. 

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"В северо-западной части Черного моря при попытке высадки вражеского личного состава силами морской авиации Военно-Морских Сил ВС Украины уничтожен вражеский катер типа КС-701 "Тунец", – сообщили в ВМС.

По их данным, при уничтожении катера шесть оккупантов были ликвидированы и еще два ранены.

  • 3 сентября 92 ОШБр показала на видео уничтожение российской тяжелой огнеметной системы залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" в Луганской области. 

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Сергей Бережной
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