Российский катер типа КС-701 "Тунец" доставил оккупантов на берег и был взорван во время разгрузки. Видео уничтожения катера опубликовали Военно-морские силы ВСУ.

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"В северо-западной части Черного моря при попытке высадки вражеского личного состава силами морской авиации Военно-Морских Сил ВС Украины уничтожен вражеский катер типа КС-701 "Тунец", – сообщили в ВМС.

По их данным, при уничтожении катера шесть оккупантов были ликвидированы и еще два ранены.

3 сентября 92 ОШБр показала на видео уничтожение российской тяжелой огнеметной системы залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" в Луганской области.

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