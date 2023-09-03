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Российский "Солнцепек" взорвался после удара FPV-дрона – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
03.09.2023, 11:31
Скриншот з відео.PNG
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Появилось видео с уничтожением российской тяжелой огнеметной системы залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" в Луганской области бойцами 92-й отдельной штурмовой бригады. Об этом сообщил Юрий Федоренко командир роты ударных беспилотных авиакомплексов "Ахиллес".

На вооружении у этой техники оккупантов: 24 термобарические ракеты калибра 220 мм, экипаж состоит из трех человек.

У "Солнцепека" шасси танка Т-72, установка использует термобарические неуправляемые реактивные снаряды длиной 3700 мм и весом 217 кг, пишет командир "Ахиллеса".

"Термобарические боеприпасы наносят масштабные разрушения, однако они малоэффективны на открытом пространстве. Такое оружие неизбирательного действия в застройке подвергает гражданское население опасности, что запрещено международным правом", – отмечает Федоренко.

На видео украинский дрон влетает в "Солнцепек" в том месте, где на него установлена "антидроновая защита" – металлическая сетка.

После этого происходит взрыв, обломки комплекса разлетаются в разные стороны, виден большой столб дыма.

  • 30 августа украинские защитники уничтожили "Солнцепек" оккупантов, сообщили в Генштабе.
  • В конце июля дрон СБУ эффективно прилетел по "Солнцепеку" захватчиков, превратив довольно редкую боевую машину оккупантов в большой фейерверк.
  • Видео, как бойцы 67 ОМБр "Волки Да Винчи" отработали трофейной системой "Солнцепек" по позициям оккупантов.

Читайте также: ВСУ уничтожили уникальный радиолокационный "Предел-Е" оккупантов на пляже – видео

Артём Джерипа
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