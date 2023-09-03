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Російський "Солнцепек" вибухнув після удару FPV-дрона – відео видео

Этот материал также доступен на русском
03.09.2023, 11:31
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З'явилося відео зі знищенням російської важкої вогнеметної системи залпового вогню ТОС-1А "Солнцепек" у Луганській області бійцями 92 окремої штурмової бригади. Про це повідомив Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотних авіакомплексів "Ахіллес".

На озброєнні в цієї техніки окупантів: 24 термобаричні ракети калібру 220 мм, екіпаж складається з трьох осіб.

"Солнцепек" має шасі танка Т-72, установка використовує термобаричні некеровані реактивні снаряди завдовжки 3700 мм та вагою 217 кг, пише командир "Ахіллеса".

"Термобаричні боєприпаси завдають масштабних руйнацій, проте вони малоефективні на відкритому просторі. Така зброя невибіркової дії в забудові наражає цивільне населення на небезпеку, що заборонено міжнародним правом", – зауважує Федоренко.

На відео український дрон влітає у "Солнцепек" у тому місці, де на нього встановлений "антидроновий захист" – металева сітка.

Після цього відбувається вибух, уламки комплексу розлітаються  врізнобіч, видно великий стовп диму.

  • 30 серпня українські захисники знищили "Солнцепек" окупантів, повідомили у Генштабі.
  • Наприкінці липня дрон СБУ ефективно прилетів по "Солнцепеку" загарбників, перетворивши досить рідкісну бойову машину окупантів на великий феєрверк.
  • Відео, як бійці 67 ОМБр "Вовки Да Вінчі" відпрацювали трофейною системою "Солнцепек" по позиціях окупантів.

Читайте також: ЗСУ знищили унікальний радіолокаційний "Прєдєл-Е" окупантів на пляжі – відео

Артем Джеріпа
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