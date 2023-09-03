Російський катер типу КС-701 "Тунець" доставив окупантів на берег та був підірваний під час розвантаження. Відео знищення катера опублікували Військово-морські сили ЗСУ.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

"В північно-західній частині Чорного моря під час спроби висадки ворожого особового складу силами морської авіації Військово-Морських Сил ЗС України знищено ворожий катер КС-701 "Тунець", – повідомили у ВМС.

За їхніми даними, при знищенні катера шістьох окупантів було ліквідовано і ще двох поранено.

3 вересня 92 ОШБр показала на відео знищення російської важкої вогнеметної системи залпового вогню ТОС-1А "Солнцепек" у Луганській області.

Читайте також: ЗСУ знищили унікальний радіолокаційний "Межа-Е" окупантів на пляжі – відео

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.