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Російський катер намагався висадити окупантів на берег, але був знищений – відео видео

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03.09.2023, 16:45
Фото - скриншот из видео
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Російський катер типу КС-701 "Тунець" доставив окупантів на берег та був підірваний під час розвантаження. Відео знищення катера опублікували Військово-морські сили ЗСУ.

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"В північно-західній частині Чорного моря під час спроби висадки ворожого особового складу силами морської авіації Військово-Морських Сил ЗС України знищено ворожий катер КС-701 "Тунець", – повідомили у ВМС.

За їхніми даними, при знищенні катера шістьох окупантів було ліквідовано і ще двох поранено.

  • 3 вересня 92 ОШБр показала на відео знищення російської важкої вогнеметної системи залпового вогню ТОС-1А "Солнцепек" у Луганській області.

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Сергій Бережний
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