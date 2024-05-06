Знищення новітнього катера росіян у Криму: Схеми показали супутникові знімки

На фото з супутника видно пошкоджений пірс, до якого був пришвартований плавзасіб

Надводний дрон MAGURA V5 (Фото: ГУР)

Журналісти проєкту Схеми опублікували супутникові знімки з місця удару українського надводного дрона MAGURA V5 по російському швидкісному катеру в ніч проти 6 травня.

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Зранку в Головному управлінні розвідки Міноборони доповіли, що у районі бухти Вузька в тимчасово окупованому Криму було знищено російський катер. З опублікованого розвідниками відео Схеми змогли встановити точну локацію влучання.

На фото з супутника видно пошкоджений пірс, до якого був пришвартований плавзасіб.

Супутникове фото: Схеми/Planet Labs

Раніше представник ГУР Андрій Юсов повідомляв, що катер був відносно новітньою розробкою російських окупантів і належав до серії "Мангуст" 12150.

За його словами, вартість такого катера становить понад $3 млн – залежно від оснащення і модифікації.

У ніч проти 1 лютого 2024 року ГУР знищило російський ракетний крейсер "Івановець", використовуючи дрони MAGURA V5.

Наступного разу MAGURA V5 знищили великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Цезар Куніков", це сталося 14 лютого.

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