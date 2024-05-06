Уничтожение новейшего катера россиян в Крыму: Схемы показали спутниковые снимки

На фото со спутника виден поврежденный пирс, к которому было пришвартовано плавсредство

Надводный дрон MAGURA V5 (Фото: ГУР)

Журналисты проекта Схемы опубликовали спутниковые снимки с места удара украинского надводного дрона MAGURA V5 по российскому скоростному катеру в ночь на 6 мая.

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Утром в Главном управлении разведки Минобороны доложили, что в районе бухты Узкая во временно оккупированном Крыму был уничтожен российский катер. С опубликованного разведчиками видео Схемы смогли установить точную локацию попадания.

На фото со спутника виден поврежденный пирс, к которому было пришвартовано плавсредство.

Спутниковое фото: Схемы/Planet Labs

Ранее представитель ГУР Андрей Юсов сообщал, что катер был относительно новой разработкой российских оккупантов и принадлежал к серии "Мангуст" 12150.

По его словам, стоимость такого катера составляет более $3 млн – в зависимости от оснащения и модификации.

В ночь на 1 февраля 2024 года ГУР уничтожило российский ракетный крейсер "Ивановец", используя дроны MAGURA V5.

В следующий раз MAGURA V5 уничтожили большой десантный корабль Черноморского флота РФ "Цезарь Куников", это произошло 14 февраля.

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