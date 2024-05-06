Новейшая разработка за $1,3 млн. В ГУР рассказали об уничтоженном катере россиян в Крыму

Скоростной патрульный катер Мангуст (Фото - Рособоронэкспорт)

Уничтоженный в ночь на 6 мая российский скоростной катер оценивался более чем в 120 рублей (около $1,3 млн), это был проект "Мангуст". Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Утром в ГУР сообщали, что поразили морским беспилотником Magura V5 российский скоростной катер в районе бухты Узкая во временно оккупированном Крыму.

"Имеем удовольствие и возможность подтвердить не только поражение, но и уничтожение скоростного катера серии "Мангуст" 12150. Это достаточно новейшая разработка оккупантов. В черноморской акватории их не так много. И вот сегодня – минус один, это уже точно", – сказал Юсов, подчеркнув, что катер уничтожен вместе с вооружением и боекомплектом.

Он отметил, что стоимость такого катера составляет более 120 млн рублей – в зависимости от оснащения и модификации. Эти катера используются российскими спецслужбами и пограничниками.

14 февраля ГУР во взаимодействии со всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины уничтожили российский ГДК "Цезарь Куников" – успешную миссию осуществили спецназовцы "Группы 13" ГУР МО. Для операции использовались дроны MAGURA V5.

Видео взрывов в море после удара по кораблю – здесь.

Смотрите также: "Оружие победы". Укрпочта выпустила новые марки, "замечен" морской дрон Magura V5 – фото