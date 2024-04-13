"Оружие победы". Укрпочта выпустила новые марки, "помечен" морской дрон Magura V5 – фото
В субботу, 13 апреля, по случаю Дня работников оборонно-промышленного комплекса Украины состоялось спецпогашение почтового блока "Оружие победы. Made in UA". Об этом сообщила пресс-служба Укрпочты.
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К церемонии присоединился министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин .⠀
Также гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский наклеил марки на морской дрон Magura V5, которым Украина неоднократно атаковала оккупантов в Крыму.
- 9 ноября 2023-го сообщалось, что у Укрпочты появились электронные марки.
- Лучшей почтовой маркой 2023-го, по результатам голосования украинцев, стала марка "Вечная память".