"Зброя перемоги". Укрпошта випустила нові марки, "помічено" морський дрон Magura V5 – фото
У суботу, 13 квітня, з нагоди Дня працівників оборонно-промислового комплексу України, відбулося спецпогашення поштового блока "Зброя перемоги. Made in UA". Про це повідомила пресслужба Укрпошти.
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До церемонії доєднався міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.⠀
Також гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський наклеїв марки на морський дрон Magura V5, яким Україна неодноразово атакувала окупантів у Криму.
- 9 листопада 2023-го повідомлялось, що в Укрпошти з'явились електронні марки.
- Найкращою поштовою маркою 2023 року, за результатами голосування українців, стала марка "Вічна пам'ять".