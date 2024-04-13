"Зброя перемоги". Укрпошта випустила нові марки, "помічено" морський дрон Magura V5 – фото

Фото - Укрпошта

У суботу, 13 квітня, з нагоди Дня працівників оборонно-промислового комплексу України, відбулося спецпогашення поштового блока "Зброя перемоги. Made in UA". Про це повідомила пресслужба Укрпошти.

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До церемонії доєднався міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.⠀

Також гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський наклеїв марки на морський дрон Magura V5, яким Україна неодноразово атакувала окупантів у Криму.

Фото – Укрпошта

Фото – Укрпошта

Фото – Укрпошта